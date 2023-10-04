وزير الرياضة: الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 تحقق بفضل الله ثم بالدعم المستمر من قيادتنا

علق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية على نية المملكة الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.
وقال وزير الرياضة في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس): "خطوة كبيرة نعيشها من خلال إعلان نية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034".
وأضاف: "ما نشهده اليوم تحقق بفضل الله ثم بالدعم المستمر الذي يحظى به القطاع الرياضي من قيادتنا -حفظها الله-.
وأعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في استضافة المملكة للعديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية.
ويأتي هذا الإعلان لنية الترشح لاستضافة البطولة الأهم في عالم كرة القدم بعد 6 مشاركات سابقة للمنتخب السعودي كان آخرها في عام 2022.
الجدير بالذكر أن المملكة ستستضيف خلال الفترة القادمة كأس العالم للأندية 2023 ونهائيات كأس آسيا 2027 بالإضافة لعدد من البطولات العالمية الكبرى في مختلف الألعاب.