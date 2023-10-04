وزير الرياضة: الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 تحقق بفضل الله ثم بالدعم المستمر من قيادتنا

وأعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في استضافة المملكة للعديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية.