دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية "الشارقة 2024".. السعودية تحقّق أكبر عدد من الميداليات

أنهت المملكةُ مشاركتَها في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية "الشارقة 2024" التي استضافتها إمارة الشارقة الإماراتية على مدى سبعة أيام، بحصولها على "55" ميدالية "17 ذهبية، و23 فضية، و15 برونزية"، عقب تحقيق منتخبات كرة الطاولة وكرة الهدف وكرة السلة على الكراسي المتحركة 3 ميداليات، اليوم الجمعة، والختامي للدورة.
وجاءت ميدالية كرة الطاولة بحصولها على المركز الثاني والميدالية الفضية لمنافسات الزوجي المختلط، بواسطة غالية العنزي، وإبراهيم آل حسن، بعد فوزهما على ثنائي المنتخب الأردني بثلاثية نظيفة، وخسارتهما من العراق "2 - 3".
ونال المنتخبُ السعودي لكرة الهدف الميداليةَ البرونزية، عقب فوزه على المنتخب القطري في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة "12 - 8".
وانتزع المنتخبُ السعودي لكرة السلة على الكراسي المتحركة، الميداليةَ البرونزية والمركز الثالث، عقب فوزه على البحرين بنتيجة "57 - 42" نقطة.
واختتم لاعبُ المنتخب السعودي لرفع الأثقال خالد الناجم، المشاركةَ السعودية في الدورة بحصوله على الميدالية البرونزية لمنافسات وزن فوق "107" كجم، بعد أن رفع "211" كجم.
حصل المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية، على نصيب الأسد، من عدد الميداليات المسجلة باسم السعودية، بنيله لـ"34" ميدالية "11 ذهبية، و14 فضية، و9 برونزيات"، وجاءت كرة الطاولة ثانيًا بـ9 ميداليات "3 ذهبيات، 4 فضيات، برونزيتين"، تلتها البوتشيا بـ7 ميداليات "3 ذهبيات، ومثلها فضيات، وبرونزية وحيدة"، ثم الريشة الطائرة بميداليتين فضيتين، ثم كرة الهدف وكرة السلة على الكراسي المتحركة ورفع الأثقال ببرونزية وحيدة لكل منهم.
رفعت المنتخباتُ السعودية البارالمبية، تصنيفَ المملكة في الترتيب العام لدورات غرب آسيا البارالمبية، بحصولها على المركز الثالث برصيد 55 ميدالية "17 ذهبية، 23 فضية، 15 برونزية" في الشارقة 2024م، وهو ضعف عدد ميداليات النسخة الأولى بالإمارات 2017، وتحقق فيها 27 ميدالية "14 ذهبية، و5 فضيات، و8 برونزيات"، والمركز الثالث، وأكثر من الضعف في دورة الأردن 2019م، وتحصّلت فيها على 22 ميدالية "12 ذهبية، و7 فضيات، و3 برونزيات" والمركز الرابع، وأفضل من ترتيب وميداليات دورة المنامة 2022م، وفازت فيها بـ46 ميدالية "10 ذهبيات، 17 فضية، 19 برونزية" والمركز السادس.
يذكر أن دورة الشارقة 2024 شهدت مشاركة 11 دولة؛ وهي: السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، والبحرين، والكويت، وعمان، واليمن، والعراق، وسوريا، ولبنان؛ حيث حصلت العراق على المركز الأول، والإمارات الثاني، والبحرين الرابع.