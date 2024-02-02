دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية "الشارقة 2024".. السعودية تحقّق أكبر عدد من الميداليات

رفعت المنتخباتُ السعودية البارالمبية، تصنيفَ المملكة في الترتيب العام لدورات غرب آسيا البارالمبية، بحصولها على المركز الثالث برصيد 55 ميدالية "17 ذهبية، 23 فضية، 15 برونزية" في الشارقة 2024م، وهو ضعف عدد ميداليات النسخة الأولى بالإمارات 2017، وتحقق فيها 27 ميدالية "14 ذهبية، و5 فضيات، و8 برونزيات"، والمركز الثالث، وأكثر من الضعف في دورة الأردن 2019م، وتحصّلت فيها على 22 ميدالية "12 ذهبية، و7 فضيات، و3 برونزيات" والمركز الرابع، وأفضل من ترتيب وميداليات دورة المنامة 2022م، وفازت فيها بـ46 ميدالية "10 ذهبيات، 17 فضية، 19 برونزية" والمركز السادس.