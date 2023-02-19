النيوزيلندية "ليديا كو" تحقق لقب النسخة الرابعة من بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية

وقال نوح علي رضا، الرئيس التنفيذي لقولف السعودية: "سعداء بإقامة بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبمجموع جوائز تساوى مع بطولة السعودية الدولية المقدمة أيضاً من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية. إقامة هذه البطولات الدولية في فترة قصيرة وبمشاركة نخبة لاعبات ولاعبي القولف في العالم هي دليل على الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل حكومتنا الرشيدة. أبارك للاعبة ليديا كو هذا الفوز الرائع، وأتوجه بالشكر باسم معالي رئيس مجلس الإدارة وجميع منسوبي قولف السعودية لكل الشركاء الذين ساهموا في نجاح البطولة ولكل من كانت له يد في نجاح تنظيم هذا الحدث العالمي المميز".