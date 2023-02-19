النيوزيلندية "ليديا كو" تحقق لقب النسخة الرابعة من بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية

تمكنت اللاعبة النيويزلندية "ليديا كو" من تحقيق لقب النسخة الرابعة من بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، لتحصل على كأس البطولة ومبلغ 750,000 دولار من مجموع جوائزها الأكبر في تاريخ الجولة الأوروبية للسيدات والبالغ 5 ملايين دولار.
وتوّج خالد الملحم - نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية - المصنفة الأولى عالمياً "كو" بكأس البطولة بعد نجاحها في الحصول على المركز الأول بتسجيلها 21 ضربة تحت المعدل في ختام الجولة الرابعة من الحدث العالمي الذي احتضنه ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية على مدار 4 أيام، فيما استطاعت الهندية "أديتي أشوك" احتلال مركز الوصافة بتسجيلها 20 ضربة تحت المعدل لتحصل على المبلغ المخصص للمركز الثاني (500,000 دولار). وجاء خلفها في المركز الثالث وبفارق ضربة واحدة كل من الأمريكية "ليليا فو"، ومواطنتها "ليكسي تومبسون"، والبلجيكية "مانون دي روي".
وقالت "كو": "سعيدة لتحقيق لقبي الثاني في بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية، كانت المنافسة قوية جداً وقدمت اللاعبات أداءً مميزاً والدليل على ذلك هو تقارب النتائج بين جميع المراكز والتقلبات التي حدثت في سلم الترتيب خلال جميع أيام البطولة. أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لقولف السعودية والجولة الأوروبية للسيدات ولجميع الشركاء وكل من ساهم في تنظيم هذه البطولة الرائعة".
وقال نوح علي رضا، الرئيس التنفيذي لقولف السعودية: "سعداء بإقامة بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبمجموع جوائز تساوى مع بطولة السعودية الدولية المقدمة أيضاً من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية. إقامة هذه البطولات الدولية في فترة قصيرة وبمشاركة نخبة لاعبات ولاعبي القولف في العالم هي دليل على الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل حكومتنا الرشيدة. أبارك للاعبة ليديا كو هذا الفوز الرائع، وأتوجه بالشكر باسم معالي رئيس مجلس الإدارة وجميع منسوبي قولف السعودية لكل الشركاء الذين ساهموا في نجاح البطولة ولكل من كانت له يد في نجاح تنظيم هذا الحدث العالمي المميز".
وتجدر الإشارة إلى أن بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة هي ثالث البطولات في روزنامة عام 2023 للجولة الأوروبية للسيدات، وأولى بطولاتها على أرض المملكة لهذا العام حيث ستكون سلسلة بطولات أرامكو للفرق ثاني البطولات وبمجموع جوائز يبلغ مليون دولار أمريكي. وهو ما ساهم في أن تحظى الجولة بأكبر مجموع جوائز في تاريخها حيث ستقام 30 بطولة في 21 دولة بمجموع جوائز يبلغ 35 مليون يورو.
وتستمر أرامكو السعودية في دعمها لرياضة القولف النسائية، ورفع مكانة البطولات عالمياً وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مجالات الرياضة والأعمال. وكجزء من التزامها باستمرار هذا الإرث، ساهمت سلسلة بطولات أرامكو للفرق في نسختها الماضية في دعم الجمعيات الخيرية النسائية، والمبادرات المحلية، واتحاد رياضة القولف في المملكة ومختلف دول العالم.