طرابزون سبور التركي يقطع الطريق على أهلي جدة بتمسكه بـ"تريزيجيه"

قررت إدارة نادي طرابزون سبور التركي إغلاق الأبواب أمام رحيل لاعب الفريق الكروي النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" خلال الصيف الحالي.
وكشفت صحيفة (aksam) التركية أن المدير الفني لطرابزون سبور التركي نيناد بيليكا حسم موقفه في بقاء تريزيجيه خلال الموسم المقبل، حيث يرفض تمامًا فكرة رحيل اللاعب.
ويمتلك اللاعب صاحب الـ28 عامًا عدة عروض للرحيل عن طرابزون سبور من أندية مختلفة على رأسها الأهلي السعودي.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة طرابزون أغلقت الباب أمام أي عروض وصلت للاعب للرحيل عن صفوف الفريق.
ويعد طرابزون ثالث فريق يمثله تريزيجيه في الملاعب التركية بعد قاسم باشا وإسطنبول باشاك شهير الذي لعب له معارًا من أستون فيلا.
وسبق أن خاض تريزيجيه تجارب أخرى مع أندرلخت وموسكورون البلجيكيين.