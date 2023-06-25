طرابزون سبور التركي يقطع الطريق على أهلي جدة بتمسكه بـ"تريزيجيه"

وكشفت صحيفة (aksam) التركية أن المدير الفني لطرابزون سبور التركي نيناد بيليكا حسم موقفه في بقاء تريزيجيه خلال الموسم المقبل، حيث يرفض تمامًا فكرة رحيل اللاعب.