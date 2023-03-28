قبل مباراتي "هولندا وأيرلندا".. كانتي وبوغبا يرفضان تعليمات ديشامب بعدم الصيام

لم يلتزم لاعبو المنتخب الفرنسي المسلمون (نغولو كانتي، وبوجبا) بتوصيات مدربهم ديدييه ديشامب، الذي حذّرهم من الصيام أثناء تجمع الفريق، وتأجيله 5 أيام حتى الانتهاء من مباراتي المنتخب أمام هولندا وأيرلندا.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن نجميْ وسط المنتخب كانتي وبوجبا، لم يلتزما بتعليمات ديشامب، وأصرا على الصيام رغم ما أثاره هذا القرار من جدل داخل الفريق.