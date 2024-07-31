منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة تنطلق من خلال مواجهات الدور التمهيدي

تبدأ 5 أندية سعيها للارتقاء إلى قمة منافسات أندية الرجال في قارة آسيا هذا الشهر، عندما تخوض مواجهات الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-2025 خلال الفترة من 6 إلى 13 أغسطس.
بعد أن تم تخصيص مقاعد غير مباشرة لكل منهم للتواجد في البطولة المرموقة، سوف تتنافس أندية الغرافة القطري، وفولاد سيباهان الإيراني، وشباب الأهلي الإماراتي، على مقعد واحد مؤهل لمرحلة الدوري (منطقة الغرب)، بينما يواجه شاندونغ تايشان الصيني نظيره بانكوك يونايتد التايلاندي من أجل تحديد المتأهل لمرحلة الدوري في منطقة الشرق.
وينضم الفريقان الفائزان إلى 22 ناديًا تأهلت بشكل مباشر لمرحلة الدوري، بينما تنتقل الفرق الثلاث الخاسرة مباشرة إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2.
ينطلق الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 في تمام الساعة 7:45 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس، ضمن منافسات منطقة الغرب، وذلك عندما يستضيف فولاد سيباهان نظيره شباب الأهلي على استاد نقش جهان في أصفهان.
ظهر الفريق المُضيف، الذي حصل على مكانه بفضل فوزه بلقب كأس حاذفي 2023-2024، ضمن قمة الأندية الآسيوية في 14 مناسبة، وهو أكبر عدد بين الأندية الإيرانية. وقد خسر الفريق في نهائي دوري أبطال آسيا عام 2007 ووصل إلى دور الـ 16 في نسخة 2023-2024.
في المقابل، يسعى شباب الأهلي إلى تعزيز سجله الخالي من الخسائر أمام سيباهان، بعد أن فاز مرة واحدة وتعادل في الأخرى خلال مواجهتين فقط بينهما حتى الآن، والتي جاءت ضمن دور المجموعات في دوري أبطال آسيا عام 2014.
وقد حصل شباب الأهلي، الفائز بدوري المحترفين الإماراتي ثماني مرات، على المركز الثاني في الدوري المحلي الموسم الماضي، وخاض تسع مشاركات سابقة في دوري أبطال آسيا، حيث يعتبر الوصول إلى نهائي البطولة القارية عام 2015 أفضل إنجاز له على الإطلاق.
وسوف يتأهل الفائز من هذه المواجهة لمقابلة الغرافة القطري يوم 13 أغسطس من أجل حسم التأهل إلى مرحلة الدوري (منطقة الغرب)، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً على استاد البيت في الخور.
واحتل الفريق القطري، الذي فاز بلقب الدوري القطري ثماني مرات، المركز الثالث في موسم 2023-2024، وهو يتطلع إلى العودة لواجهة المنافسات القارية بعد غيابه عن دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي. شارك الغرافة 9 مرات من قبل في دوري أبطال آسيا، وكان أبرز إنجاز له الوصول إلى ربع النهائي عام 2010.
في 13 أغسطس أيضًا، يستضيف شاندونغ تايشان الصيني فريق بانكوك يونايتد التايلاندي على استاد مركز جينان الرياضي الأولمبي، حيث يتنافس الفريقان على المقعد الوحيد المتبقي في مرحلة الدوري لمنطقة الشرق، وتبدأ المباراة عند الساعة 8:00 مساءً.
بعد حصوله على المركز الثاني في الدوري الصيني 2023، حجز تايشان مكانه في هذه المرحلة القارية، حيث إن الفائز بلقب الدوري أربع مرات، والذي وصل إلى ربع النهائي للمرة الثالثة خلال نسخة 2023-2024 من دوري أبطال آسيا، سوف يتجاوز الرقم القياسي لنادي غوانغزهو في أكبر عدد من المشاركات في البطولة القارية، وذلك إذا ما حقق الفوز.
في المقابل حصل بانكوك يونايتد، الذي سيواجه منافسه للمرة الأولى، على المركز الثاني في الدوري التايلاندي 2023-2024، وأضاف إلى ذلك فوزه الأول بلقب كأس الاتحاد التايلاندي، وقد أنهى بطل الدوري المحلي عام 2006 غيابًا دام 16 عامًا عن دوري أبطال آسيا من خلال التأهل إلى النسخة الماضية، حيث وصل إلى دور الـ 16، وهو يأمل في الظهور للمرة الثالثة في البطولة القارية.
بعد تحديد القائمة المكونة من 24 فريقًا، سيتم إجراء القرعة يوم 16 أغسطس لتحديد مباريات دور المجموعات، والتي سيتم توزيعها على منطقتي الغرب والشرق، لتضم كل منطقة 12 فريقًا، وتقام المنافسات ابتداءً من 16 سبتمبر 2024 ولغاية 19 فبراير 2025، بحيث يلعب كل فريق ضد ثمانية منافسين مختلفين داخل منطقته بنظام أربع مباريات على أرضه وأربع مباريات خارج أرضه.
وفيما يلي قائمة الفرق الـ22 التي تأهلت مباشرة لمرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025:
- منطقة الغرب: الهلال، النصر، الأهلي (السعودية)، السد، الريان (قطر)، بيرسيبوليس، الاستقلال (إيران)، العين، الوصل (الإمارات)، باختاكور (أوزبكستان)، الشرطة (العراق).
- منطقة الشرق: فيسيل كوبي، كاوازاكي فرونتال، يوكوهاما مارينوس (اليابان)، أولسان، بوهانغ ستيلرز، غوانغجو (جمهورية كوريا)، شنغهاي بورت، شنغهاي شينهوا (الصين)، بوريرام يونايتد (تايلاند)، سنترال كوست مارينرز (أستراليا)، جوهور دار التعظيم (ماليزيا).
وتتأهل أول ثمانية أندية من كل منطقة إلى دور الـ16، والتي تتبعها مرحلة الأدوار الإقصائية المُثيرة التي تقام بنظام التجمع في السعودية.