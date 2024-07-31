منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة تنطلق من خلال مواجهات الدور التمهيدي

في المقابل حصل بانكوك يونايتد، الذي سيواجه منافسه للمرة الأولى، على المركز الثاني في الدوري التايلاندي 2023-2024، وأضاف إلى ذلك فوزه الأول بلقب كأس الاتحاد التايلاندي، وقد أنهى بطل الدوري المحلي عام 2006 غيابًا دام 16 عامًا عن دوري أبطال آسيا من خلال التأهل إلى النسخة الماضية، حيث وصل إلى دور الـ 16، وهو يأمل في الظهور للمرة الثالثة في البطولة القارية.