الهلال يكشف خضوع "روبن نيفيز" لبرنامج علاجي.. وبعثة الفريق تطير إلى القصيم

أعلن نادي الهلال، اليوم الجمعة، خضوع لاعب الفريق الكروي الأول، البرتغالي "روبن نيفيز"، لبرنامج علاجي، بالإضافة لأداء تدريبات بدنية ولياقية في صالة الإعداد البدني في النادي.
وفي سياق متصل غادرت بعثةُ فريق الهلال قبل قليل مطارَ الملك خالد بالعاصمة الرياض، متوجهة إلى القصيم؛ تأهُّبًا لملاقاة فريق الخلود ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم للموسم الرياضي 2024/ 2025.
ميدانيًّا: أنهى فريق الهلال لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة مضيفه الخلود، التي يستضيفها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، غدًا السبت، عند تمام الساعة التاسعة مساءً.
بدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، شرح خلالها المدير الفني "جورج جيسوس" عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم المدرب البرتغالي المران بتدريبات فنية متنوعة.