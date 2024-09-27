الهلال يكشف خضوع "روبن نيفيز" لبرنامج علاجي.. وبعثة الفريق تطير إلى القصيم

ميدانيًّا: أنهى فريق الهلال لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة، تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة مضيفه الخلود، التي يستضيفها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، غدًا السبت، عند تمام الساعة التاسعة مساءً.