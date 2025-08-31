غياب لاعبي الأهلي عن التشكيلة المثالية للجولة الأولى من دوري روشن

أعلنت شبكة "Sofascore" المتخصصة في الإحصاءات الرياضية، التشكيلة المثالية للجولة الأولى من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وشهدت القائمة غياب لاعبي الأهلي بالكامل، وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
حراسة المرمى: أنتوني موريس (الخليج) – 7.8.
خط الدفاع: إنيغو مارتينيز (النصر) – 8.1، خاليدو كوليبالي (الهلال) – 7.7، جمال حركاس (ضمك) – 8.1.
خط الوسط: ستيفن بيرجوين (الاتحاد) – 8.6، جواو فيليكس (النصر) – 10، زايدو يوسف (الفتح) – 8.7، خوان بيدروزا (الأخدود) – 8.8، محمد أبو الشامات (القادسية) – 8.8.
خط الهجوم: كريم بنزيما (الاتحاد) – 9.4، جوشوا كينج (الخليج) – 9.2.