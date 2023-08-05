بطولة الملك سلمان للأندية: النصر في مواجهة الرجاء المغربي والشباب أمام الوحدة الإماراتي

يدخل الرجاء المغربي المواجهة وهو متصدر المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، وذلك بعد فوزه في مبارياته أمام شباب بلوزداد والوحدة الإماراتي والكويت الكويتي. بينما يدخل النصر المباراة وهو وصيف المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط بعد فوزه على الاتحاد المنستيري، والتعادل مع مواطنه الشباب والزمالك المصري.