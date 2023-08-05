بطولة الملك سلمان للأندية: النصر في مواجهة الرجاء المغربي والشباب أمام الوحدة الإماراتي

تُستكمل غدًا الأحد باقي مباريات ربع النهائي ببطولة الملك سلمان للأندية 2023؛ إذ تُقام مباراتان على النحو الآتي:
تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
يدخل الرجاء المغربي المواجهة وهو متصدر المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة، وذلك بعد فوزه في مبارياته أمام شباب بلوزداد والوحدة الإماراتي والكويت الكويتي. بينما يدخل النصر المباراة وهو وصيف المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط بعد فوزه على الاتحاد المنستيري، والتعادل مع مواطنه الشباب والزمالك المصري.
يُقام اللقاء في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.
يدخل الشباب المباراة وهو متصدر المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط بعد فوزه أمام الزمالك والاتحاد المنستيري، وتعادله أمام مواطنه النصر. في حين يشارك الوحدة الإماراتي باللقاء بعد وقوعه بالمركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على شباب بلوزداد الجزائري والكويت الكويتي، وخسارته أمام الرجاء المغربي.