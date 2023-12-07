رودي غاليتي: مسؤولون سعوديون يتواصلون مع وكلاء ليفاندوفسكي لضمّه لأحد أندية دوري روشن

كشف الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" عن تواصل بعض ممثلي صندوق الاستثمارات العامة السعودي، قبل عدة أيام، مع وكلاء البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة؛ لضمه إلى الدوري السعودي.
وأفاد الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت" بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، بأن المسؤولين السعوديين يتفاوضون مع لاعب برشلونة، لاحتمال وصوله إلى الدوري السعودي بالفترة المقبلة.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن العديد من الأندية السعودية ترغب في التعاقد مع اللاعب البولندي بالموسم الشتوي.
كما ذكرت تقارير أخرى أن مسؤولي برشلونة يفكرون في بيع عقده لأحد الأندية السعودية.
وكان قد حاول مسؤولو نادي الهلال الاتصال بمهاجم برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لكنه رفض العرض السعودي؛ لرغبته في الاستمرار مع النادي الإسباني، كما ارتبط اسمه باهتمام نادي الاتحاد به.
انضمّ المهاجم البولندي إلى برشلونة في يوليو 2022، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، الذي لعب له في الفترة من 2014 وحتى 2022، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 30 مليون يورو.