ألعاب السعودية 3: مساعد وزير الرياضة "أضواء العريفي" تتوج بطلات السباحة

توجت أضواء العريفي، مساعد وزير الرياضة لشؤون الرياضة وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الفائزات في منافسات السباحة (للسيدات) التي اختتمت اليوم الأحد في مسبح وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بحضور منى شهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسباحة.
وانتزعت إيمان البارودي (الفتح) ذهبية سباق 50 متراً حرة بزمن 27.74 ثانية، ونالت حلا ديراب (الهلال) الميدالية الفضية بزمن 27.91 ثانية، فيما ذهبت البرونزية إلى إيماي إيلستروم (القادسية) بزمن 28.13 ثانية. كما حصدت كوثر البارودي (الفتح) ذهبية سباق 100 متر صدر للشابات، وأحرزت سلاف القمري (أكاديمية أكوافالكون) الفضية، ونالت نور المدبولي (الأهلي) البرونزية.
وفي سباق 4×100 متر تتابع متنوع للسيدات، توج نادي الفتح (كوثر البارودي، شهد الباز، هنا جابر، إيمان البارودي) بالميدالية الذهبية بزمن 4:10.12 دقائق، ونال الهلال (آية مجدوب، مريم عامر، رقية عمر، ريم القحطاني) الميدالية الفضية بزمن 4:24.13 دقائق، فيما ذهبت البرونزية للنادي الأهلي (نادين عبد الله، رودينا الفقي، دانة البنيان، حلا دياب) بزمن 4:26.65 دقائق.