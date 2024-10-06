ألعاب السعودية 3: مساعد وزير الرياضة "أضواء العريفي" تتوج بطلات السباحة

وفي سباق 4×100 متر تتابع متنوع للسيدات، توج نادي الفتح (كوثر البارودي، شهد الباز، هنا جابر، إيمان البارودي) بالميدالية الذهبية بزمن 4:10.12 دقائق، ونال الهلال (آية مجدوب، مريم عامر، رقية عمر، ريم القحطاني) الميدالية الفضية بزمن 4:24.13 دقائق، فيما ذهبت البرونزية للنادي الأهلي (نادين عبد الله، رودينا الفقي، دانة البنيان، حلا دياب) بزمن 4:26.65 دقائق.