كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024.. نجاح جديد للاتحاد السعودي للفروسية

استثمر الاتحاد السعودي للفروسية استضافة بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 من خلال تطوير البنية التحتية والكوادر العاملة وزيادة عدد البطولات منذ إعلان استضافة السعودية لكأس العالم في نوفمبر عام 2019.
وتعيش رياضة الفروسية في الوقت الحالي أفضل مراحلها على جميع النواحي، سواء استضافتها للأحداث الكبرى أو نتائج فرسانها على الصعيد المحلي والعالمي، حيث نجح الاتحاد في تنظيم واستضافة 67 بطولة دولية خلال الأربعة أعوام الماضية، حيث كان عدد بطولات الاتحاد الدولية التي نظمها واستضافها منذ تأسس خلال 29 عاماً 96 بطولة فقط.
كما سجل عدد الفرسان والفارسات خلال الأعوام الأربعة زيادة كبيرة وصل لـ 5382 فارسًا، و1072 فارسة، 169 حكمًا، 833 مدربًا، 1055 مالك خيال، 38 طبيبًا، إضافة لوصول عدد أكاديميات وأندية الفروسية لـ 170.
ونجح أكثر من 30 فارسًا وفارسة في تحقيق نتائج ومراكز مميزة، أبرزها تأهل المنتخب السعودي لمنافسات قفز الحواجز في دورة الألعاب الأولمبية 2024 بباريس، الذهب للفردي والفرق في دروة الألعاب الآسيوية 2023 في الصين، تأهل ثلاثة فرسان سعوديين للمشاركة في كأس العالم لقفز الحواجز الحالية، تحقيق كأس العالم لالتقاط الأوتاد 2023 في جنوب أفريقيا للفردي والفرق، وتحقيق ذهب الفردي والفرق في كأس العالم 2023 في رياضة الرماية من على ظهر الخيل في العلا.
وأنشأ الاتحاد السعودي مقر "قفز السعودية" ليكون مقراً خاصاً لبطولاته في الجنادرية (شمال شرق الرياض)، وعلى مساحة 65 ألف متر مربع.
كما طور الاتحاد السعودي للفروسية حضوره الإعلامي والرقمي بشكل احترافي، حيث شكل فريقًا إعلاميًٍا لتغطية أحداثه لكافة وسائل الإعلام "المرئية، المقروءة، والمسموعة"، وطور منصاته الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي في ست منصات وتجاوز عدد متابعيها أكثر من 150 ألفًا، فيما بلغ عدد ساعات البث اليومية للبطولات والفعاليات وعلى الهواء مباشرة أكثر من 180 ساعة، ويتم نقلها عبر أكثر من 60 قناة تلفزيونية لأكثر من 100 دولة.