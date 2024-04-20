كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024.. نجاح جديد للاتحاد السعودي للفروسية

كما طور الاتحاد السعودي للفروسية حضوره الإعلامي والرقمي بشكل احترافي، حيث شكل فريقًا إعلاميًٍا لتغطية أحداثه لكافة وسائل الإعلام "المرئية، المقروءة، والمسموعة"، وطور منصاته الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي في ست منصات وتجاوز عدد متابعيها أكثر من 150 ألفًا، فيما بلغ عدد ساعات البث اليومية للبطولات والفعاليات وعلى الهواء مباشرة أكثر من 180 ساعة، ويتم نقلها عبر أكثر من 60 قناة تلفزيونية لأكثر من 100 دولة.