رغد النعيمي أول ملاكمة سعودية في نزال الدرعية التاريخي.. أول السطر "انتصار"

تُعد الملاكمة السعودية رغد النعيمي؛ أول ملاكمة سعودية، في نزال الدرعية التاريخي، كما انتصرت في أول نزال خلال مسيرتها الرياضية.
وكانت قد تمكنت النعيمي؛ من الفوز على منافستها من غانا الملاكمة "بربتشوال أوكيدا".
يُشار إلى أن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، قام اليوم بتكريم الملاكم البريطاني تومي فيوري؛ بلقب "نزال الحقيقة"، في حلبة الدرعية التي اكتظت مدرجاتها بعشاق رياضة الملاكمة من داخل المملكة وخارجها، ووسط حضور رياضيين عالميين من لاعبين وملاكمين ومسؤولين، من بينهم لاعب نادي النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ والملاكمون العالميون مايك تايسون؛ وديونتاي وايلدر؛ وتايسون فيوري، وغيرهم، بعد 7 نزالات احتضنتها الحلبة ذاتها سبقت النزال الرئيس الذي تُوّج فيه البطل فيوري.
وحظي "نزال الحقيقة"، بالإثارة والندية، إذ امتد إلى ثماني جولات كاملة، حسمها البريطاني تومي فيوري؛ على منافسه الأميركي جيك بول؛ بعدد جولات النزال، الذي نظمته وزارة الرياضة، بإشراف الاتحاد السعودي للملاكمة، بالتعاون مع الشركة الوطنية "تحدي المهارة للترفيه"، ضمن فعاليات "موسم الدرعية" الثاني.
وانطلقت النزالات السبعة الأخرى، حيث شهدت أربعة منها تألق الملاكمين السعوديين الذين قوبلوا بكثيرٍ من الإثارة والتشجيع من الجماهير الحاضرة في مدرجات حلبة الدرعية، إذ افتتح الملاكم السعودي زياد المجرشي؛ الانتصارات الخضراء على حساب خصمه فيليب كوانساه؛ تلته الملاكمة السعودية رغد النعيمي؛ التي كسبت نزالها بضربة ثلاثية قاتلة ضد بربتشوال أوكيدا؛ وضاعف الملاكم السعودي سلمان حمادة؛ الأفراح بفوز مبكر لم يتجاوز وقته ثواني معدودة من بداية أولى جولات نزاله مع خصمه فيليب سامسون.
وفي نزال منتظر بين الملاكم السعودي المحترف زياد المعيوف؛ والملاكم البنمي رونالد مارتينيز؛ استطاع المعيوف؛ فيه انتزاع الفوز بعد مواجهة واجه فيها نداً قوياً استمر في المقاومة حتى قرع الجرس الأخير.
يُذكر أن هذا الحدث الرياضي العالمي في الملاكمة لم يكن الأول على أرض المملكة، إذ سبق أن احتضنت الحلبة نفسها "حلبة الدرعية" عام 2019 النزال العالمي الكبير، بين البريطاني أنتوني جوشوا؛ ومنافسه المكسيكي آندي رويز؛ على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة، واستعاد فيه الأول اللقب بعد فوزه بفارق النقاط، وسط حضور جماهيري غفير، فيما احتضنت محافظة جدة أيضاً العام الماضي نزالاً آخر على المستوى ذاته من الشهرة العالمية، سمي بـ"نزال البحر الأحمر"، جمع أنتوني جوشوا؛ بالأوكراني ألكساندر أوسيك؛ واستطاع الأخير الفوز بالنزال والتتويج بلقبه.