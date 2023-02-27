رغد النعيمي أول ملاكمة سعودية في نزال الدرعية التاريخي.. أول السطر "انتصار"

يُذكر أن هذا الحدث الرياضي العالمي في الملاكمة لم يكن الأول على أرض المملكة، إذ سبق أن احتضنت الحلبة نفسها "حلبة الدرعية" عام 2019 النزال العالمي الكبير، بين البريطاني أنتوني جوشوا؛ ومنافسه المكسيكي آندي رويز؛ على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة، واستعاد فيه الأول اللقب بعد فوزه بفارق النقاط، وسط حضور جماهيري غفير، فيما احتضنت محافظة جدة أيضاً العام الماضي نزالاً آخر على المستوى ذاته من الشهرة العالمية، سمي بـ"نزال البحر الأحمر"، جمع أنتوني جوشوا؛ بالأوكراني ألكساندر أوسيك؛ واستطاع الأخير الفوز بالنزال والتتويج بلقبه.