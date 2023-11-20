في الأردن اليوم .. مركز الملك سلمان للإغاثة واتحاد غرب آسيا والاتحاد السعودي يوقعون اتفاقية تعاون مشتركة

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، واتحاد غرب آسيا لكرة القدم، والاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مشتركة.
وأقيم حفل توقيع الاتفاقية في العاصمة الأردنية عمّان، بحضور مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عقيل الغامدي، والأمين العام لاتحاد غرب آسيا خليل السالم، ورئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، ومنسوبي سفارة المملكة العربية السعودية في المملكة الأردنية الهاشمية.
كما أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، في منزله حفل استقبال لوفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والاتحاد السعودي لكرة القدم واتحاد غرب آسيا.
وأشار مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عقيل الغامدي أن الاتفاقية ستشكل شراكة إستراتيجية جديدة ما بين الأطراف، بهدف مواصلة العمل على ديمومة نشاطات المسؤولية الاجتماعية التي تؤديها جميع الأطراف، وخصوصاً في ظل تنامي الاهتمام بهذا الجانب والمساعي الحريصة على توسيع نطاقه بشكل أكبر في إقليم غرب آسيا والقارة على حد سواء.
وأشاد الأمين العام لاتحاد غرب آسيا خليل السالم بالاتفاقية مؤكدًا أنها ستسهم بتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الواقعية التي نفذها الاتحاد السعودي مؤخراً ضمن برامجه الإنسانية المجتمعية، إلى جانب استثمار خبرات مركز الملك سلمان الكبيرة ومخططاته الرائدة في مجال الإغاثة.
وأكد رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطط المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد، متمنيًا أن تحقق الاتفاقية أهدافها بتوحيد الجهود لتحقيق المزيد من الأهداف لخدمة المنطقة والاتحادات الأهلية.
وتتضمن الاتفاقية تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي والمهاري التي تصب كأحد الأهداف الرئيسية من هذه الاتفاقية التي تهدف لإكساب المهارات المتنوعة والاعتماد الذاتي وكسب سبل العيش من خلال تدريب مدربي كرة القدم، واكتشاف المواهب الشابة، وتهيئتهم لفرص العمل في المجالات الرياضية المختلفة.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مساعي اتحاد غرب آسيا لخلق شراكات مع المنظمات الدولية والمحلية بالمنطقة، وتركز أيضاً على تنفيذ خطط مستدامة لخدمة المجتمعات المحلية، ودعم الفئات العمرية في نشاطات كرة القدم، وتنظيم فعاليات ذات جوانب إنسانية.
كما جاء توقيع الاتفاقية تزامناً مع مشروع مؤسسة اتحاد غرب آسيا (WAFF Foundation) الذي تم إطلاقه بهدف توفير بيئة آمنة وصحية لجميع الأطراف المشمولة بلعبة كرة القدم، وتحقيق أقصى تأثير اجتماعي ممكن لمبادرات المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة.
وفور توقيع هذه الاتفاقية سيتم تنفيذ المشروع الإنساني التطوعي في مخيم الزعتري لتدريب 50 مدرباً من اللاجئين السوريين على شهادة تدريب كرة القدم المستوى الثالث، وتنفيذ الدوري الرياضي الأول بمشاركة 300 طفل يقوم بتدريبهم المدربون الخريجون الذين سيتم حصولهم على مدخولهم الأول نتيجة التدريب في هذه المنافسة الرياضية التي ستقام في ملعب الاتحاد السعودي لكرة القدم الواقع في مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري.