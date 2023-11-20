في الأردن اليوم .. مركز الملك سلمان للإغاثة واتحاد غرب آسيا والاتحاد السعودي يوقعون اتفاقية تعاون مشتركة

وفور توقيع هذه الاتفاقية سيتم تنفيذ المشروع الإنساني التطوعي في مخيم الزعتري لتدريب 50 مدرباً من اللاجئين السوريين على شهادة تدريب كرة القدم المستوى الثالث، وتنفيذ الدوري الرياضي الأول بمشاركة 300 طفل يقوم بتدريبهم المدربون الخريجون الذين سيتم حصولهم على مدخولهم الأول نتيجة التدريب في هذه المنافسة الرياضية التي ستقام في ملعب الاتحاد السعودي لكرة القدم الواقع في مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري.