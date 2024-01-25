بعد ختام دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023 .. تعرف على مواجهات دور الـ 16

اُختتم أمس الخميس دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقامة حاليًا في قطر, بتأهل 8 منتخبات عربية إلى دور الـ16 "ثمن النهائي".
وتأهل عن المجموعة الأولى المنتخب القطري المتصدر وحامل اللقب والمستضيف، برفقة طاجيكستان، وفي المجموعة الثانية تأهلت سوريا برفقة أستراليا "المتصدرة" وأوزبكستان، ومن المجموعة الثالثة تأهلت الإمارات وفلسطين برفقة إيران "المتصدرة"، وتأهل عن المجموعة الرابعة العراق في صدارة المجموعة واليابان وإندونيسيا، ومن الخامسة منتخبات البحرين "المتصدرة " وكوريا الجنوبية والأردن، وفي المجموعة السادسة الأخيرة تأهل المنتخب السعودي في الصدارة وتايلاند ثانيًا.
وينطلق دور الـ16 يوم الأحد المقبل الذي سيشهد مواجهتين الأولى تجمع أستراليا وإندونيسيا على ملعب جاسم بن حمد، والثانية بين طاجيكستان والإمارات على ملعب أحمد بن علي.
وتُقام يوم الاثنين مواجهتان عربيتان الأولى تجمع العراق والأردن على ملعب خليفة الدولي، والثانية بين قطر وفلسطين على ملعب البيت، وتلتقي أوزبكستان وتايلاند على ملعب الجنوب يوم الثلاثاء المقبل الذي سيشهد كذلك المواجهة الأبرز في هذا الدور وتجمع المنتخب السعودي ونظيره الكوري الجنوبي على ملعب المدينة التعليمية.
وتُختتم منافسات دور الـ16 يوم الأربعاء المقبل بمواجهتين تجمع الأولى البحرين واليابان على ملعب الثمامة، ويلتقي في الثانية إيران وسوريا على ملعب عبدالله بن خليفة.