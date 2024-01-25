بعد ختام دور المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023 .. تعرف على مواجهات دور الـ 16

وتأهل عن المجموعة الأولى المنتخب القطري المتصدر وحامل اللقب والمستضيف، برفقة طاجيكستان، وفي المجموعة الثانية تأهلت سوريا برفقة أستراليا "المتصدرة" وأوزبكستان، ومن المجموعة الثالثة تأهلت الإمارات وفلسطين برفقة إيران "المتصدرة"، وتأهل عن المجموعة الرابعة العراق في صدارة المجموعة واليابان وإندونيسيا، ومن الخامسة منتخبات البحرين "المتصدرة " وكوريا الجنوبية والأردن، وفي المجموعة السادسة الأخيرة تأهل المنتخب السعودي في الصدارة وتايلاند ثانيًا.