نائب وزير الرياضة يشهد ختام منافسات بطولة كأس أمريكا للقوارب الشراعية

وتأتي هذه البطولة العريقة ضمن جملة الأحداث الرياضية العالمية التي تحتضنها المملكة، والتي تجسّد كونها وجهة رياضية مفضلة للرياضة والرياضيين من مختلف دول العالم؛ فضلًا عن مساهماتها في إلهام الرياضيين ومختلف فئات المجتمع في المملكة بالرياضات البحرية التي تُعَد من أقدم الألعاب الرياضية عالميًّا، وأكثرها إثارة.