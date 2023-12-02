نائب وزير الرياضة يشهد ختام منافسات بطولة كأس أمريكا للقوارب الشراعية

بحضور نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، اختُتمت اليوم السبت، المنافسات الرسمية لبطولة كأس أمريكا للقوارب الشراعية في نسختها الـ(37)، والتي تحتضنها المملكة لأول مرة في نادي اليخوت بجدة، بتنظيم من الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية، وبالتعاون مع وزارة الرياضة.
وتوّج "القاضي" فريق طيران الإمارات "ممثل نيوزيلندا" بكأس أمريكا للقوارب الشراعية، بعد تحقيقهم المركز الأول، وصعود منصة التتويج في البطولة التي أقيمت على مياه البحر الأحمر بجدة؛ فيما جاء فريق لونا روسا برادا بريللي (ممثل إيطاليا) في المركز الثاني في منافسات شهدت إثارةً وندّية كبيرة.
وكانت البطولة قد شهدت مشاركة ستة فرق؛ فإضافة إلى فريقيْ طيران الإمارات (ممثل نيوزيلندا)، وفريق لونا روسا برادا بريللي (ممثل إيطاليا)، تواجدت فِرَق إينيوس بريطانيا (ممثل بريطانيا)، وأمريكان ماجيك (ممثل الولايات المتحدة الأمريكية)، وأليغني ريد بل راسينغ (ممثل سويسرا)، وكذلك أورينت إكسبريس راسينغ (ممثل فرنسا).
وتأتي هذه البطولة العريقة ضمن جملة الأحداث الرياضية العالمية التي تحتضنها المملكة، والتي تجسّد كونها وجهة رياضية مفضلة للرياضة والرياضيين من مختلف دول العالم؛ فضلًا عن مساهماتها في إلهام الرياضيين ومختلف فئات المجتمع في المملكة بالرياضات البحرية التي تُعَد من أقدم الألعاب الرياضية عالميًّا، وأكثرها إثارة.