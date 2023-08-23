مفاوضات مع نجم ريال مدريد للعب في الدوري السعودي

والمهاجم البرازيلي يبلغ من العمر 23 عامًا، ويعد من أفضل لاعبي الريال في الوقت الحالي، وكان قد انضم للريال قادمًا من فلامنغو، وهو لاعب دولي في صفوف السيليساو.