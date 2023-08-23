مفاوضات مع نجم ريال مدريد للعب في الدوري السعودي

كشفت مصادر إعلامية عن اسم كبير ونجم عالمي، تخطط وزارة الرياضة لجلبه للدوري السعودي في الموسم المقبل 2024 - 2025.
وقال الإعلامي الإيطالي روزي غاليتي، المتخصص في أخبار الانتقالات، إن الاسم القادم الذي تنوي السعودية استقطابه هو فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الحالي.
وتابع الإعلامي البارز في سماء الكرة العالمية: في الوقت الحالي تدور مفاوضات لوضع هوامش ونقاط التفاوض بين الطرفين.
والمهاجم البرازيلي يبلغ من العمر 23 عامًا، ويعد من أفضل لاعبي الريال في الوقت الحالي، وكان قد انضم للريال قادمًا من فلامنغو، وهو لاعب دولي في صفوف السيليساو.