تحضيرًا لكأس آسيا .. الأخضر تحت 23 يتغلب على الصين بثنائية

تغلّب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، على منتخب الصين بنتيجة 2-0، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في ختام المعسكر الإعدادي بقطر، والذي أُقيم في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.
وجاءت أهداف الأخضر عن طريق اللاعب أحمد الغامدي في الدقيقة 17، واللاعب هيثم عسيري في الدقيقة 90.
ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة: محمد العبسي في حراسة المرمى، محمد أبو الشامات، محمد الدوسري، محمد سليمان، ماجد قشيش، راكان كعبي، باسل السيالي، ماجد دوران، سعد الناصر، أحمد الغامدي، أحمد الشويفعي.
يُذكر أن أخضر تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة "الثالثة" ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، المقرر انطلاقها منتصف شهر إبريل المقبل، وإلى جانبه في المجموعة منتخبات العراق، تايلاند، وطاجيكستان.