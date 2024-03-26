تحضيرًا لكأس آسيا .. الأخضر تحت 23 يتغلب على الصين بثنائية

تغلّب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، على منتخب الصين بنتيجة 2-0، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في ختام المعسكر الإعدادي بقطر، والذي أُقيم في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024.