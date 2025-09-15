منها 17 للطلاب و14 للطالبات.. 31 بطولة في الموسم الـ16 لاتحاد الرياضة الجامعية

صدر دليل مسابقات الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية في موسمه الـ16 (2025-2026)، متضمناً 31 بطولة وطنية؛ 17 منها للطلاب و14 للطالبات، توزعت بين الرياضات الفردية والجماعية، وبنظامي الدوري والتجمع، وستُقام في مختلف مناطق المملكة.
الانطلاقة
ينطلق الموسم الـ16 ببطولتي الشطرنج للطلاب في حائل، وللطالبات في جدة، خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري.
ونوه رئيس الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية، الأستاذ الدكتور خالد بن صالح المزيني، بالتوسع الكبير في مسابقات وبرامج الاتحاد التي أصبحت متاحة للجميع (طلاباً وطالبات)، وهو ما يمثل تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وينعكس على زيادة التنافسية وأعداد المشاركين في بطولات الاتحاد خلال المواسم السابقة.
وقال في كلمته التي تصدرت الدليل: "أصبح الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية مظلة وطنية رائدة تحتضن شباب الوطن في مختلف الألعاب والأنشطة، وهو ما يُعد قفزة نوعية في حجم المشاركة والإنجاز."
وأكد الدكتور خالد المزيني حرص الاتحاد على أن تكون مسابقاته ساحة للتنافس الشريف، ومنصة موازية تُثري التجربة الجامعية، وتسهم في نشر ثقافة النشاط البدني والرياضي، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية لتعزيز دور الرياضة الجامعية في بناء جيل واعٍ ومبدع، والمضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في جانبها المتعلق بنشر وممارسة الرياضة لكافة فئات المجتمع، ومنهم طلاب وطالبات المرحلة الجامعية.