منها 17 للطلاب و14 للطالبات.. 31 بطولة في الموسم الـ16 لاتحاد الرياضة الجامعية

وأكد الدكتور خالد المزيني حرص الاتحاد على أن تكون مسابقاته ساحة للتنافس الشريف، ومنصة موازية تُثري التجربة الجامعية، وتسهم في نشر ثقافة النشاط البدني والرياضي، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية لتعزيز دور الرياضة الجامعية في بناء جيل واعٍ ومبدع، والمضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في جانبها المتعلق بنشر وممارسة الرياضة لكافة فئات المجتمع، ومنهم طلاب وطالبات المرحلة الجامعية.