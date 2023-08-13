ماجد عبدالله لـ"سبق": كأس الملك سلمان لقب مستحق لـ"العالمي".. وأعجبني "نواف"

قدم نجم و"رمز" النصر "السابق" ماجد عبدالله، التهنئة لجماهير النصر، بمناسبة تحقيق الفريق الكروي الأول، لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، بعد أن كسب شقيقه الهلال في النهائي الكبير، الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت بنتيجة 2/1، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.