ماجد عبدالله لـ"سبق": كأس الملك سلمان لقب مستحق لـ"العالمي".. وأعجبني "نواف"

قدم نجم و"رمز" النصر "السابق" ماجد عبدالله، التهنئة لجماهير النصر، بمناسبة تحقيق الفريق الكروي الأول، لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، بعد أن كسب شقيقه الهلال في النهائي الكبير، الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت بنتيجة 2/1، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.
وقال ماجد في تصريح لـ"سبق": أهنئي الأجهزة الإدارية والفنية واللاعبين وجماهير الشمس، بمناسبة تحقيق العالمي البطولة الغالية، كأس سيدي خادم الحرمين الشريفين للأندية العربية، بطولة غالية ولقب مستحق مع افتتاحية الموسم، وأبارك هذا النجاح الكبير لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال، هذه البطولة التي تحمل اسماً غالياً علينا جميعاً وجمعت العرب في وطننا الغالي.
وتابع: "رمز الكرة السعودية": "أغلب نجوم العالمي قدموا مستوى فنيًا كبيرًا، إلا أن أكثر ما أعجبني الحارس الشاب نواف العقيدي، الذي قدم مستوى فنياً كبيرًا بالبطولة استحق أن يكون أفضل حارس".
كما أشاد الكابتن ماجد بالمستوى الفني لمدافع الأصفر محمد آل فتيل، رغم جلوسه على الدكة، واصفاً إياه بالبطل، عندما شارك برغم النقص وساهم في الحد من خطورة الشق الهجوم الهلالي.. موجهاً نصيحة لـ"آل فتيل" قائلاً: "استمر وستكون صخرة دفاع العالمي".
الجدير بالذكر أن النصر حقق اللقب العربي الأول في تاريخه، بهدفي النجم العالمي البرتغالي "كريستيانو رونالدو"، مساء أمس من أمام غريمه التقليدي الهلال، الذي حضر بكامل نجومه، فيما أكمل الأصفر اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 71، حين خرج المدافع عبدالإله العمري بالبطاقة الحمراء.