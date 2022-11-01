دورة الألعاب السعودية.. "فهد بن جلوي" يتوّج الفائزين في مسابقات الجمباز والملاكمة التايلاندية

وشهدت صالة الجمباز في ملعب الأمير فيصل بن فهد، منافسات الجمباز التي استمرت على مدار يومين بمشاركة 24 لاعباً من 7 أندية، وفي مسابقات جهاز طاولة القفز، حصد لاعب نادي الاتحاد، إسماعيل شعبي المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء زميله في النادي عبدالعزيز الجهني في المركز الثاني والميدالية الفضية، وأكمل عبد الرحمن الشمري لاعب نادي الشباب منصة التتويج بحصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية.