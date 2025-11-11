جولف السعودية تعزّز الحوار العالمي حول رياضة السيدات ودور الإعلام

تواصل جولف السعودية ترسيخ التزامها بدعم وتطوير رياضة السيدات عبر منصتها الفكرية الرائدة "التغيير عبر الحوار"، التي أقيمت ضمن بطولة أرامكو – شينزن في إطار السلسلة العالمية لصندوق الاستثمارات العامة، مما أسهم في تعزيز تبادل الخبرات وتسليط الضوء على تمكين المرأة في الرياضة.
وشهدت بطولة أرامكو – شينزن التي أُقيمت الأسبوع الماضي في ميشن هيلز انعقاد أحدث نُسخ مبادرة "التغيير عبر الحوار"، بمشاركة نخبة من القيادات والشخصيات المؤثرة في مجالات الرياضة والإعلام والأعمال، لمناقشة سُبل تعزيز تمثيل المرأة ودور السرد في تطوير مستقبل رياضة السيدات في الصين.
وناقشت الجلسة، التي حملت عنوان "أهمية الظهور الإعلامي: دور الإعلام في تشكيل صورة المرأة في الرياضة في الصين"، تأثير الإعلام في إبراز إنجازات الرياضيات وتعزيز حضور المرأة في المشهد الرياضي، بمشاركة كلٍّ من سمايل شو – سيدة أعمال وداعمة لرياضة الجولف، وستيفاني هو اللاعبة السابقة في جولف المحترفات والمغنية والشخصية الإعلامية، وتشو داو مديرة الإعلام في الاتحاد العالمي لتنس الطاولة، وسيمين فينغ اللاعبة السابقة في جولة LPGA والمتخصصة في إدارة الأعمال.
وناقشت الجلسة تطوّر دور المرأة في الرياضة وأهمية حضورها في المشهد الإعلامي، مؤكدةً مسؤولية وسائل الإعلام في تشكيل الصورة العامة وتعزيز الوعي المجتمعي بدور الرياضيات وإنجازاتهن. وقدّمت جيل زو، النائبة العالمية السابقة لرئيس شركة IBM والرئيسة السابقة لمجلة Condé Nast China ورئيسة أسبوع شينزن للموضة، خلال اللقاء الحواري رؤى حول دور الإعلام في الارتقاء برياضة السيدات من خلال تسليط الضوء على التجارب الكاملة للرياضيات داخل الملعب وخارجه، وليس فقط على النتائج.
وأوضحت زو أن لكل لاعبة قصة تستحق أن تُروى، متسائلة: "هل نركّز فقط على الفائزات، أم نمنح أيضاً مساحة لمن يسعين نحو الفوز؟. وشدّدت زو على أهمية تناول القصص التي تتجاوز حدود النتائج لتعكس قيم الإصرار والنمو والتطور الشخصي، داعيةً إلى اعتماد نهج إعلامي أكثر شمولية يبرز تنوّع تجارب المرأة في الرياضة.
وأضافت: "الحياة لا تتمحور فقط حول الفوز أو الخسارة، بل حول مقدار المشاركة، وما يتعلمه الإنسان من تجربته ليصبح أفضل".
واستعرضت الجلسة ثلاثة محاور رئيسية تعكس توجه جولف السعودية واستراتيجيتها العالمية في دعم تطوير رياضة السيدات، وشملت الوصول، سرد القصص، والتمثيل الذاتي.
ففي محور الوصول والتكلفة الميسّرة، تم تسليط الضوء على برامج جولف السعودية المجتمعية التي تتيح الوصول المجاني إلى الملاعب والمعدات والتدريب، كنموذج رائد يمكن الاستفادة منه في توسيع قاعدة اللعبة في الصين وخارجها.
وفي محور سرد القصص الهادف، دعا المتحدثون وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على شخصية الرياضيات وقصصهن الملهمة، وليس فقط على الأبطال والفائزين حيث أكدت سمايل شو أن "كل لاعبة لديها قصة تستحق أن تُروى."
أما محور التمكين الرقمي الذاتي، فقد ركّز على أهمية الحضور عبر المنصات الرقمية، حيث شدّدت ستيفاني هو على أن "الأمر لا يتعلق بعدد المشاهدات فقط، بل باكتشاف جماهير جديدة ومنح اللاعبات الأدوات التي تمكّنهن من سرد قصصهن بأنفسهن."
وأكدت جيل زو الإمكانات المتنامية لرياضة الجولف النسائية في الصين لتكون منصة فاعلة للتعبير الثقافي وتعزيز الابتكار والاستدامة، مشيرةً إلى أهمية توظيف هذه الرياضة في إبراز الهوية الصينية العصرية.
واستناداً إلى خبرتها في مجالي الموضة والإعلام، دعت إلى تبنّي رؤية شاملة تجعل من الجولف مساحة تعكس تطور المجتمع الحديث، وقالت: "جولف من أجل الذكاء الاصطناعي، وجولف من أجل الاستدامة، وجولف من أجل الثقافة.
دعونا نجعل من جولف السيدات أكثر من مجرد رياضة، بل منصة تعبّر عن هوية الصين الحديثة."
وتواصل جولف السعودية تعزيز دورها كمحرك عالمي للتغيير من خلال سلسلة "التغيير عبر الحوار"، التي تشكّل منصة لتبادل الآراء والخبرات وبحث مستقبل الرياضة على مستوى عالمي.
وخلال بطولة أرامكو – شينزن، ركّزت الجلسات على أهمية الحضور الإعلامي ودور وسائل الإعلام واللاعبات والمؤسسات الرياضية في دعم مسيرة التطوير وبناء مستقبل أكثر شمولية لرياضة الجولف النسائية.