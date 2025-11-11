جولف السعودية تعزّز الحوار العالمي حول رياضة السيدات ودور الإعلام

وناقشت الجلسة، التي حملت عنوان "أهمية الظهور الإعلامي: دور الإعلام في تشكيل صورة المرأة في الرياضة في الصين"، تأثير الإعلام في إبراز إنجازات الرياضيات وتعزيز حضور المرأة في المشهد الرياضي، بمشاركة كلٍّ من سمايل شو – سيدة أعمال وداعمة لرياضة الجولف، وستيفاني هو اللاعبة السابقة في جولف المحترفات والمغنية والشخصية الإعلامية، وتشو داو مديرة الإعلام في الاتحاد العالمي لتنس الطاولة، وسيمين فينغ اللاعبة السابقة في جولة LPGA والمتخصصة في إدارة الأعمال.