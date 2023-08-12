"بدر بن سلطان" يُتوِّج النصر بكأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 على حساب الهلال

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، توَّج نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، فريق النصر بلقب بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 "لأول مرة في تاريخه" على حساب شقيقه الهلال، بعد الفوز عليه بنتيجة 2/ 1، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الطرفين، بالرغم من محاولات لاعبَي النصر "كريستيانو رونالدو" و"بروزفيتش"، لكن حارس الأزرق محمد العويس كان في الموعد للتصدي لتلك الكرات في الدقيقتَين (الـ19 والـ28).
بادر الهلال بالتسجيل عند الدقيقة الـ51 من زمن الشوط الثاني عن طريق "ديلغادو" بعد استثماره عرضية مثالية، وصلته من "مالكوم"، أسكنها الأول برأسية رائعة داخل شباك حارس النصر نواف العقيدي.
وعند الدقيقة الـ70 خسر النصر خدمات مدافعه عبدالإله العمري بعد خروجه بالبطاقة الحمراء إثر إعاقة لاعب الهلال "مالكوم".
عاد النصر للمباراة عند الدقيقة الـ74 بهدف التعادل عن طريق النجم البرتغالي "رونالدو" بعد استثماره عرضية سلطان الغنام.
ابتسم الحظ عند الدقيقة الـ98 للنصر حين استطاع "رونالدو" إضافة الهدف الثاني لفريقه برأسية ولا أجمل.
وبسبب الإصابة خرج "رونالدو" عند الدقيقة الـ115 من زمن الشوط الإضافي الثاني.