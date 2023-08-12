"بدر بن سلطان" يُتوِّج النصر بكأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 على حساب الهلال

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، توَّج نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، فريق النصر بلقب بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 "لأول مرة في تاريخه" على حساب شقيقه الهلال، بعد الفوز عليه بنتيجة 2/ 1، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.