مضر ينتزع لقب نخبة كبار اليد للمرة السادسة في تاريخه

وبعد حصوله على لقب البطولة في النسخة الحالية، أصبح نادي مضر ثاني أكثر الأندية لبطولة النخبة للكبار، إذ يمتلك 6 ألقاب في السجل الذهبي التاريخي للبطولة، بعد أن حققها سابقاً خلال أعوام: 2008، 2010، 2012، 2018، 2020، وأضاف لسجلاته النسخة الحالية 2023م، فيما يمتلك النور 9 ألقاب، والأهلي 5 ألقاب، والوحدة لقب واحد.