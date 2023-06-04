مضر ينتزع لقب نخبة كبار اليد للمرة السادسة في تاريخه

انتزع فريق مضر لقب بطولة النخبة لكرة اليد للكبار للموسم الرياضي 2022-2023م للمرة السادسة في تاريخه، بعد تعادله مع فريق الهدى بنتيجة (28-28)، في ختام مواجهات البطولة التي أقيمت على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، وسط حضور جماهيري غفير، فيما نال فريق الهدى المركز الثاني وحل النور ثالثاً والخليج رابعاً.
وتوّج الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأستاذ عبدالعزيز باعشن، فريق مضر بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما سلم الميداليات الفضية لفريق الهدى نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأستاذ زهير القرشي، وتسلم فريق النور صاحب المركز الثالث الميداليات البرونزية من عضو مجلس الإدارة الأستاذ العليوات.
وبعد حصوله على لقب البطولة في النسخة الحالية، أصبح نادي مضر ثاني أكثر الأندية لبطولة النخبة للكبار، إذ يمتلك 6 ألقاب في السجل الذهبي التاريخي للبطولة، بعد أن حققها سابقاً خلال أعوام: 2008، 2010، 2012، 2018، 2020، وأضاف لسجلاته النسخة الحالية 2023م، فيما يمتلك النور 9 ألقاب، والأهلي 5 ألقاب، والوحدة لقب واحد.