في ختام جولة يوم التأسيس: الهلال لتسجيل الأرقام القياسية.. والاتحاد للاقتراب من مربع الكبار

تختتم غداً الاثنين منافسات الجولة 21 من دوري روشن السعودي للمحترفين، والمسماة بـ (جولة يوم التأسيس) بإقامة مباراتين كبيرة سيكون فيها التنافس على أشده بين الفرق المتبارية وذلك نتيجة اختلاف طموحاتها فمنهم من يسعى للابتعاد بالصدارة وأخرى تريد تحسين مواقعها في سلم الترتيب.
يواجه الهلال متصدر جدول الترتيب بـ56 نقطة، نظيره الاتفاق الثامن بـ 28 نقطة على ملعبه بمدينة الدمام عند تمام الساعة الخامسة مساءً.
يبحث الهلال على المحافظة على فارق النقاط السبع التي تفصله عن أقرب مطارديه كذلك عن المحافظة على سجله خالي من الهزائم حتى الآن في المسابقة.
وتتطلع كتيبة المدرب البرتغالي "خيسوس " إلى مواصلة كتابة التاريخ من خلال حصد الانتصارات المتتالية من أجل تسجيل رقم قياسي جديد في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.
في المقابل يأمل أصحاب الضيافة إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور إضافة إلى الحالة المعنوية المرتفعة لدى لاعبيه بعد النتائج الإيجابية التي حققوها عقب العودة من التوقف لمواصلة حصد النقاط من خلال إلحاق الهزيمة الأولى بالمتصدر.
يستقبل الاتحاد خامس الترتيب بـ 34 نقطة ضيفه الوحدة صاحب المركز التاسع بـ 26 نقطة على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند تمام الساعة الثامنة مساءً.
يسعى أصحاب الضيافة إلى مواصلة صحوتهم بتحقيق الانتصار الثالث على التوالي في المسابقة لمصالحة جماهيرهم الغير راضية عن وضع الفريق في جدول الترتيب وأيضاً للاقتراب أكثر من رباعي المقدمة للإبقاء على بصيص الأمل في المحافظة على لقبهم.
في حين يطمح فرسان مكة إلى وقف مسلسل نزيف النقاط والعودة إلى سكة الانتصارات بعد ابتعادهم عنها في الجولتين الأخيرة من أجل تحسين مركزهم في جدول الترتيب والاقتراب أكثر من مناطق الأمان.