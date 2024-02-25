في ختام جولة يوم التأسيس: الهلال لتسجيل الأرقام القياسية.. والاتحاد للاقتراب من مربع الكبار

في حين يطمح فرسان مكة إلى وقف مسلسل نزيف النقاط والعودة إلى سكة الانتصارات بعد ابتعادهم عنها في الجولتين الأخيرة من أجل تحسين مركزهم في جدول الترتيب والاقتراب أكثر من مناطق الأمان.