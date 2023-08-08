"جودة الحياة" يوقّع مذكرتَي تعاون مع اتحادات السهام والروبوت والرياضات اللاسلكية

وقّع مركز برنامج جودة الحياة، اليوم، في الرياض، مذكرتَي تعاون؛ إحداهما مع الاتحاد السعودي للسهام، والثانية مع الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية؛ لدعم وتعزيز الهواة وأندية الهواة وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 المرتبطة بقطاع الهوايات في المملكة.
ومثّل المركز في التوقيع على المذكرتين الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة، إسماعيل المحيذيف؛ أما المذكرة الأولى مع الاتحاد السعودي للسهام فقد مثله رئيس الاتحاد مشعل الحكير، وفي المذكرة الثانية مثل الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية رئيس الاتحاد وائل السرحان.
وتهدف مذكرة التعاون مع الاتحاد السعودي للسهام إلى رفع الوعي بالهوايات وتعزيز أندية الهواة، وتأسيس أندية هواة السهام، وتوفير مرافق للهواة عبر منصة هاوي، إضافة إلى التعاون الإعلامي والتسويقي بين الجانبين.
أما مذكرة التعاون مع الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية، فتهدف إلى نشر الوعي بأهمية الروبوت والرياضات اللاسلكية وثقافة ممارستها في المجتمع، وتبادل الخبرات والمعلومات بما يسهم في تحقيق الأثر المستهدف لقطاع الهوايات، وجذب هواة الروبوت والرياضات اللاسلكية، وتطوير الخدمات وتنمية القدرات البشرية لأندية هواة الروبوت والرياضات اللاسلكية، والتعريف بالبوابة الوطنية للهوايات "هاوي"، والتكامل بين الجانبين لحل التحديات التي يواجهها الهواة في القطاع، إضافة إلى تقديم تجارب الهوايات، وبالأخصّ في قطاع الروبوت والرياضات اللاسلكية.
وضمن أعمال مذكرة التعاون الموقعة مع الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية؛ ضُمنت أندية الهواة المرتبطة بالرياضات اللاسلكية ضمن بوابة هاوي، بالإضافة إلى مشاركة البوابة مع الاتحاد في روزنامة الفعاليات والأنشطة القادمة ذات العلاقة.
ويعمل مركز برنامج جودة الحياة من خلال عدد من مبادرات رؤية المملكة 2030، وبالتعاون مع 12 جهة حكومية على تعزيز قطاع الهوايات ودعم الهواة وأندية الهواة؛ من خلال منظومة متكاملة تتيح للهواة الوصول إلى خدماتها عبر منصة "هاوي" لتأسيس أندية للهواة أو التسجيل في أندية قائمة، وغيرها من الخدمات والميزات التي تتيحها المنصة.