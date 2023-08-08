"جودة الحياة" يوقّع مذكرتَي تعاون مع اتحادات السهام والروبوت والرياضات اللاسلكية

أما مذكرة التعاون مع الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية، فتهدف إلى نشر الوعي بأهمية الروبوت والرياضات اللاسلكية وثقافة ممارستها في المجتمع، وتبادل الخبرات والمعلومات بما يسهم في تحقيق الأثر المستهدف لقطاع الهوايات، وجذب هواة الروبوت والرياضات اللاسلكية، وتطوير الخدمات وتنمية القدرات البشرية لأندية هواة الروبوت والرياضات اللاسلكية، والتعريف بالبوابة الوطنية للهوايات "هاوي"، والتكامل بين الجانبين لحل التحديات التي يواجهها الهواة في القطاع، إضافة إلى تقديم تجارب الهوايات، وبالأخصّ في قطاع الروبوت والرياضات اللاسلكية.