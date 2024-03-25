في تحديد المركز الثالث ببطولة غرب آسيا .. الأخضر تحت 21 يواجه مصر

ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء أمس الاثنين، على الملعب الرديف بمدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، تحت إشراف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية، أعقبها مناورة على كامل مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بالعمل على الكرات الثابتة.