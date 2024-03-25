رياضة
في تحديد المركز الثالث ببطولة غرب آسيا .. الأخضر تحت 21 يواجه مصر
يخوض المنتخب السعودي تحت 21 عامًا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مباراته ضمن تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2024 في الأحساء.
ويستضيف "الأخضر" منتخب مصر، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب نادي الفتح.
ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء أمس الاثنين، على الملعب الرديف بمدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، تحت إشراف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية، أعقبها مناورة على كامل مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بالعمل على الكرات الثابتة.
يُذكر أن بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا تضم إلى جانب أخضر تحت 21 عامًا منتخبات الإمارات، الأردن، العراق، كوريا الجنوبية، أستراليا، تايلاند، ومصر.