الياباني تاكي كوبو لاعب وسط ريال سوسيداد الإسباني يرفض عرضًا مغريًا من الهلال

وانضم تاكي كوبو صاحب الـ22 عامًا، لنادى ريال سوسيداد في 2022، وسبق له اللعب للعديد من الأندية بالرغم من صغر سنه مثل: ريال مدريد، ريال مايوركا، فياريال، خيتافي .