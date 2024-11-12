غدًا الأربعاء.. أخضر الشاطئية يفتتح بطولة كأس نيوم الدولية بمواجهة إنجلترا

وأنهى "أخضر الشاطئية" تحضيراته للمباراة بإجراء حصة تدريبية على الملعب الترابي الذي سيحتضن كافة مباريات البطولة، تحت إشراف المدرب "البرازيلي" قوقا زولوكوفيك، الذي انتهج الخطة التي سيلعب بها المباراة، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة على كامل مساحة الملعب، طبق خلالها اللاعبون ما طلبه المدرب في التدريبات.