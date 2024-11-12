غدًا الأربعاء.. أخضر الشاطئية يفتتح بطولة كأس نيوم الدولية بمواجهة إنجلترا

يفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية غداً الأربعاء، مبارياته في بطولة كأس نيوم الدولية 2024، لكرة القدم الشاطئية لمنتخبات الرجال، عندما يلتقي نظيره منتخب إنجلترا، على ملعب شاطئ نيوم الترابي عند الساعة 8:45 مساءً.
وأنهى "أخضر الشاطئية" تحضيراته للمباراة بإجراء حصة تدريبية على الملعب الترابي الذي سيحتضن كافة مباريات البطولة، تحت إشراف المدرب "البرازيلي" قوقا زولوكوفيك، الذي انتهج الخطة التي سيلعب بها المباراة، قبل أن تختتم الحصة التدريبية بإجراء مناورة على كامل مساحة الملعب، طبق خلالها اللاعبون ما طلبه المدرب في التدريبات.
وكان "أخضر الشاطئية" وصل أمس إلى مدينة نيوم للمشاركة في بطولة كأس نيوم الدولية 2024، التي ستنطلق غداً الأربعاء، وتستمر حتى يوم السبت المقبل، ضمن منافسات بطولة كرة القدم الشاطئية للرجال.
تجدر الإشارة إلى أن "أخضر الشاطئية" يحتل المرتبة 24 عالمياً حسب التصنيف الدولي للعبة الذي أصدره مؤخراً.