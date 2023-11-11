الاتحاد يقترب من إنهاء الاتفاق مع الإسباني "جولين لوبيتيغي" مدرب "وولفرهامبتون" السابق

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب إنهاء إدارة الاتحاد الاتفاقَ مع المدرب الإسبانى "جولين لوبيتيغي" مدرب نادي "وولفرهامبتون واندررز" الإنجليزي السابق؛ لتولّي قيادة الفريق الفنية في الفترة المقبلة.
وكان قد أعلن نادي الاتحاد الأسبوع الماضي إنهاءَ تعاقده مع "نونو سانتو" بسبب سوء نتائج الفريق، وتعيين مساعد المدرب "حسن خليفة" لتولّي مسؤولية تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.
وأفاد الصحفي "نيكولا شيرا" بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، بأن "لوبيتيغي" اقترب من أن يصبح المدرب الجديد لنادي الاتحاد، بعقد حتى 2026.
وقالت تقارير أخرى: إن مسؤولي الاتحاد توصّلوا إلى اتفاق مع "جولين لوبتيغي" لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا للبرتغالي "نونو سانتو"، ويتبقى فقط التوقيع الرسمي بعد مناقشة جميع بنود العقد وإتمام الاتفاق.
ولم يتولَّ "جولين لوبيتيغي" البالغ من العمر 57 عامًا، قيادةَ أي فريق منذ رحيله عن تدريب "وولفرهامبتون واندررز" الإنجليزي في أغسطس الماضي، كما سبق له تدريب: منتخب إسبانيا، وريال مدريد، وإشبيلية، ورايو فايكانو.