الاتحاد يقترب من إنهاء الاتفاق مع الإسباني "جولين لوبيتيغي" مدرب "وولفرهامبتون" السابق

ولم يتولَّ "جولين لوبيتيغي" البالغ من العمر 57 عامًا، قيادةَ أي فريق منذ رحيله عن تدريب "وولفرهامبتون واندررز" الإنجليزي في أغسطس الماضي، كما سبق له تدريب: منتخب إسبانيا، وريال مدريد، وإشبيلية، ورايو فايكانو.