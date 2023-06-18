أخضر الناشئين ينهي تحضيراته لمواجهة منتخب طاجيكستان ضمن بطولة كأس آسيا

على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الأحد، وسط حضور ومتابعة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، طبّقوا خلالها تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، تمارين لياقية وتكتيكية، أعقبها مران ترفيهي.