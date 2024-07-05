في البطولة العربية.. أخضر الطائرة يتصدر عبر بوابة قطر

وسوف يقابل الأخضر السعودي بعد غد الأحد نظيره المنتخب العراقي عند الساعة الثالثة مساء ضمن مباريات الجولة الرابعة من البطولة، كما ستقام مباراتان في نفس اليوم، حيث سيتواجه البحرين وقطر في المباراة الثانية والأردن والكويت في المباراة الثالثة.