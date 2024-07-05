رياضة
في البطولة العربية.. أخضر الطائرة يتصدر عبر بوابة قطر
تصدّر المنتخب السعودي لكرة الطائرة لدرجة الناشئين جدول ترتيب منتخبات البطولة العربية للناشئين تحت 17 عاماً، بعد فوزه على منتخب قطر 3/0 في ثالث مواجهاته في البطولة والتي جمعتهما اليوم الجمعة، على صالة قصر الرياضة بالعاصمة الأردنية عمان.
وتميز لاعبو الأخضر السعودي بحائط الصد والإرسالات القوية طوال أشواط المباراة، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25/10، 25/20، 25/15، ليرتفع رصيد المنتخب السعودي إلى 8 نقاط في صدارة الترتيب.
وسوف يقابل الأخضر السعودي بعد غد الأحد نظيره المنتخب العراقي عند الساعة الثالثة مساء ضمن مباريات الجولة الرابعة من البطولة، كما ستقام مباراتان في نفس اليوم، حيث سيتواجه البحرين وقطر في المباراة الثانية والأردن والكويت في المباراة الثالثة.