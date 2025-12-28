بالعلامة الكاملة .. نجم الهلال يزين التشكيلة المثالية للجولة الـ11 من دوري روشن 

كشفت شبكة "Sofascore" المتخصصة فى الأرقام و والإحصائيات الرياضية، عن التشكيلة الأفضل للجولة الـ11 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين .
وتضمنت التشيكلة الأفضل للجولة الـ11 ،على لاعبين من النصر، والتعاون، والهلال، والأهلى، ولاعب واحد من الرياض، والإتحاد، والفتح، إذ جاءت على النحو التالى :
حراسة المرمى: ميلان بوريان (الرياض) 9.3.
خط الدفاع: نواف بوشل (النصر) 7.9، دانيلو بيريرا (الإتحاد) 7.9، أندريه جيروتو (التعاون) 8.2، محمد هزاري (التعاون) 8.1.
خط الوسط: محمد كنو (الهلال) 8.3، مارسيلو بروزوفيتش (النصر) 8.7، فالنتين أتانغانا (الأهلى) 8.3 .خط الهجوم: ماتيوس غونكالفيس (الأهلى) 8.4 ،ماتياس فارغاس (الفتح) 8.7، مالكوم (الهلال) 10.