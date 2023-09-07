على صهوة "بخترة" و"داهي" و"الهبر".. "الفريديّ" يحقّق فوزاً ثلاثيّاً بالحفل الـ40 من سباقات الطائف

وكان الجواد "قايدها"، الذي قاده الخيّال كاميلو أوسبينا، متصدّراً الشوط في أغلب أوقاته، لكن "الخضرم"، الذي درّبه عبدالعزيز الموسى، حلّ أولاً في الثواني الأخيرة، وبفارق 9 أجزاء فقط من الثانية عن "منة الباري"، بينما تراجع "قايدها"، وأنهى السباق في المركز الثامن.