أخضر الناشئين يختتم استعداده لمواجهة ميانمار ضمن تصفيات كأس آسيا

يخوض المنتخب السعودي تحت 17 عاماً غداً السبت أولى مبارياته ضمن منافسات المجموعة "الرابعة" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023.
ويستضيف "الأخضر" منتخب ميانمار، في تمام التاسعة والنصف مساءً، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.
ميدانياً، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الجمعة على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية.
من جهة ثانية، أعلن المدير الفني عبدالوهاب الحربي قائمة "الأخضر" للمشاركة في التصفيات الآسيوية، والتي تضم 23 لاعباً، أسماؤهم على النحو التالي: محمد المحمود، محمود البريه، بدر كابلي، ياسين خالد، عبدالسلام برناوي، فهد فلاته، سعد المطيري، أمجد علي، رياض يامي، عبدالله البيشي، زياد عياش، فرحة الشمراني، محمد هزازي، نواف الجدعاني، رامز العطار، جاذوب الظفيري، نواف الجناحي، عمار اليهيبي، قاسم سلطان، طلال حاجي، فارس يوسف، محمد العيسي، نواف البشري.
ومن ناحية أخرى، أكد المدير الفني عبدالوهاب الحربي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد لمدربي منتخبات المجموعة "الرابعة" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 17 عاماً 2023 مساء اليوم، على عزمهم بتحقيق نتائج إيجابية ضمن التصفيات ونيل بطاقة التأهل لكأس آسيا، مشيراً إلى عدم سهولة مجموعة "الأخضر" التي تضم منتخبات لديها هدف تعمل على تحقيقه وهو التأهل للبطولة الآسيوية.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عاماً يستضيف المجموعة "الرابعة" من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023، والتي تضم إلى جانبه منتخبات، الكويت، الهند، ميانمار، والمالديف، خلال الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر.