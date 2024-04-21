"جازيتا": "الدوري السعودي" خيار الجزائري "بن ناصر" لاعب إي سي ميلان في الفترة المقبلة

أبدى النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب خط الوسط الدفاعي لفريق إي سي ميلان، تفضيله للعب في الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "Gazzetta" فإن اللاعب الجزائري الذي تراقبه الأندية الكبرى للحصول على خدماته؛ ينجذب إلى فكرة اللعب في المملكة.
وأكدت ذات الصحيفة أن المملكة ستكون هي خيار "بن ناصر" عاجلًا أو آجلًا؛ خاصة وأن اللاعب مهتم بأن يكون مستقبله في السعودية خلال هذا الصيف.
وانضم إسماعيل بن ناصر صاحب الـ26 عامًا لصفوف إيه سي ميلان الإيطالي في أغسطس 2019، قادمًا من إمبولي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 35 مليون يورو؛ بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.