51.09 دقيقة متوسط الوقت الفعلي لمباريات دوري المحترفين الموسم الماضي

كشفت إحصائية رسمية لشركة "أوبتا" المتخصصة في تحليل مباريات كرة القدم، عن معدل اللعب الفعلي في مباريات الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الماضي، بلغ متوسط دقائق اللعب الفعلي 51.09 دقيقة لـ240 مباراة هي كامل مباريات الدوري السعودي للمحترفين 2022.
وبحسب ما ذكرت "الشرق الأوسط "، إن عدد المباريات التي لم يتجاوز عدد دقائق اللعب الفعلي فيها هذا الموسم 50 دقيقة بلغت 101 مباراة من أصل الـ240 مباراة لإجمالي عدد جولات الدوري، أي ما يقترب من نصف عدد مباريات الدوري، وهو رقم كبير جدًا.
وفي المقابل بلغت عدد المباريات التي تجاوزت فيها دقائق اللعب الفعلي 60 دقيقة فأكثر ما نسبته 2.44 في المائة من إجمالي عدد المباريات الكامل، حيث بلغت ست مباريات فقط، وهي مواجهة الاتحاد والفيحاء في الجولة الأولى بوقت فعلي بلغ 60.17 دقيقة، بالإضافة إلى مواجهة التعاون والأهلي في الجولة الرابعة، حيث بلغ الوقت الفعلي للعب فيها 60.49 دقيقة، وكانت ثالث المواجهات التي تجاوزت 60 دقيقة لعب فعلي هي مواجهة الباطن والشباب في الجولة الثامنة بـ62.29 دقيقة.
وسجلت مواجهة الهلال وضمك في الجولة الحادية عشرة نفسها من بين المواجهات القليلة التي جاوزت الستين دقيقة، حيث بلغت دقائق اللعب الفعلي فيها 62.52 دقيقة، بالإضافة إلى مواجهة الرائد والنصر في الجولة الـ12، حيث بلغت دقائق اللعب فيها 60.07 دقيقة، وسجلت مواجهة الاتفاق والطائي في الجولة الـ21 حضورها من بين قائمة المباريات التي جاوزت الستين دقيقة، وذلك بوقت فعلي بلغ 60.00 دقيقة.
وكشفت "الشرق الأوسط" عن وجود 79 مباراة تجاوزت الدقائق للوقت بدل الضائع فيها عشر دقائق، حيث بلغت دقائق اللعب الإجمالي أكثر من 100 دقيقة دون النظر للوقت الفعلي للعب والوقت الذي تم إهداره على التوقفات وتنفيذ الركلات الثابتة والرميات الجانبية والتبديلات.
وسجلت مواجهة الهلال وضمك في الجولة الحادية عشرة، كأكثر مباراة شهدت دقائق لعب هذا الموسم والتي بلغت 62.52 دقيقة فعلية، فيما سجلت مواجهة الأهلي والنصر في الجولة الـ28 التي أقيمت على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض نفسها كأقل المباريات دقائق لعب فعلية هذا الموسم، حيث سُجلت دقائق اللعب الحقيقية 40.38 دقيقة فقط، مقابل 49.62 دقيقة ذهبت بالتوقفات ولعب وتنفيذ الكرات الثابتة.
وجاءت مواجهة الفيحاء والاتحاد خلال منافسات الجولة الأولى من الموسم كأكثر المباريات شهدت احتساب دقائق كوقت بدل الضائع والتي بلغت 15.54 دقيقة في إجمالي المباراة، وكانت المباراة قد انتهت بفوز الفيحاء بهدف وحيد دون رد، وسُجّلت دقائق اللعب الفعلية في تلك المواجهة 60.16 دقيقة.
في حين سجلت مواجهة الفيصلي والفيحاء أقل وقت بدل ضائع تم احتسابه هذا الموسم وهو 3.43 دقيقة، وذلك في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة العشرين وانتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف، حيث بلغت دقائق اللعب الإجمالي فيها 93.43 مقابل 52.31 دقيقة كوقت لعب فعلي.
وأوضحت "الشرق الأوسط " أن هناك إحصائية خاصة شملت فرق الهلال والاتحاد والنصر والشباب والأهلي، جاء فريق الهلال كأكثر الفرق متوسط دقائق لعب فعلي هذا الموسم، وذلك بـ52.55 دقيقة يطارده الشباب ثانيًا وبفارق زمني بسيط جدًا بـ52.51 دقيقة، في حين يحضر النصر ثالث الترتيب من بين الفرق الخمسة بوقت زمني 51.34 دقيقة، في حين يحضر الأهلي الذي ودّع منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم وهبط للمرة الأولى في تاريخه نحو دوري الدرجة الأولى في المركز الرابع بوقت فعلي بلغ 51.04 دقيقة، ويحتل الاتحاد المركز الخامس من بين الفرق الخمسة، وذلك كأقل الفرق متوسط لعب دقائق فعلي بـ50.49 دقيقة.
والمفارقة، أن المباريات الجماهيرية أو التنافسية التي كانت بين الفرق الخمسة الماضية "الهلال – الاتحاد – النصر – الشباب – الأهلي" لم تتجاوز 60 دقيقة، حيث كان "ديربي الرياض" بين النصر والهلال في الدور الأول هو الأعلى بوقت زمني بلغ 57.04 دقيقة مقابل 40.38 دقيقة لمواجهة النصر والأهلي والتي سجلت نفسها كأقل مباريات الدوري لعبًا هذا الموسم. ولم ينجح "ديربي جدة" بين الاتحاد والأهلي خلال مواجهتي الدور الأول والثاني في تجاوز الدقيقة الـ50 كوقت فعلي للعب على الرغم من الندية بين الفريقين التي يُفترض أن تشهد دقائق لعب فعلي أكثر، إلا أن مواجهة الدور الأول سجلت 47.16 دقيقة مقابل 49.44 دقيقة لمواجهة الدور الثاني بين الفريقين.
ونشر موقع "أوبتا" معدل متوسط للعب الفعلي في الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث أظهرت الأرقام أن متوسط اللعب الفعلي في مباريات الدوري الإسباني في موسم 2021 تقدر بـ52.3 دقيقة فقط، في حين أن توقيت اللعب الفعلي في موسم 2020 للدوري الإيطالي بلغ 57 دقيقة، أما الدوري الإنجليزي فبلغ 56.24 دقيقة، أما الدوري الفرنسي فبلغ معدل المتوسط للعب الفعلي 55.59 دقيقة في حين الدوري الألماني 56.35 دقيقة.