51.09 دقيقة متوسط الوقت الفعلي لمباريات دوري المحترفين الموسم الماضي

والمفارقة، أن المباريات الجماهيرية أو التنافسية التي كانت بين الفرق الخمسة الماضية "الهلال – الاتحاد – النصر – الشباب – الأهلي" لم تتجاوز 60 دقيقة، حيث كان "ديربي الرياض" بين النصر والهلال في الدور الأول هو الأعلى بوقت زمني بلغ 57.04 دقيقة مقابل 40.38 دقيقة لمواجهة النصر والأهلي والتي سجلت نفسها كأقل مباريات الدوري لعبًا هذا الموسم. ولم ينجح "ديربي جدة" بين الاتحاد والأهلي خلال مواجهتي الدور الأول والثاني في تجاوز الدقيقة الـ50 كوقت فعلي للعب على الرغم من الندية بين الفريقين التي يُفترض أن تشهد دقائق لعب فعلي أكثر، إلا أن مواجهة الدور الأول سجلت 47.16 دقيقة مقابل 49.44 دقيقة لمواجهة الدور الثاني بين الفريقين.