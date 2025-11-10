على ملعب رقم 7 في أكاديمية أسباير في الدوحة.. الأخضر تحت17 يواجه مالي في ختام مجموعات كأس العالم

يخوض المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم ،غدًا الثلاثاء ، مباراته الثالثة ضمن بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا 2025 في قطر.
ويلاقي "الأخضر" منتخب مالي في تمام الـ 6:45 مساءً على ملعب رقم 7 في أكاديمية أسباير في الدوحة.
على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم الإثنين تحت إشراف المدرب الوطني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين لياقية، أعقبها العمل على الجوانب التكتيكية، واختتمت الحصة التدريبية بمران على الكرات الثابتة
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 17 عامًا يأتي ضمن المجموعة الثانية عشر في كأس العالم، والتي تضم إلى جانبه منتخبات النمسا، ومالي، ونيوزيلندا.