بدء توافُد المنتخبات العربية إلى مدينة وهران.. ومؤتمر صحفي للمدربين الاثنين المقبل

وكانت النسخة الأولى قد أقيمت في عام 2011، واستضافتها المملكة العربية السعودية، وتُوج بلقبها المنتخب السعودي، بينما حل منتخب سوريا وصيفًا، ثم أُقيمت النسخة الثانية عام 2012 في تونس، وتُوج باللقب المنتخب التونسي على حساب نظيره المنتخب العراقي، الذي فاز بلقب النسخة الثالثة التي أقيمت في قطر عام 2014 أمام المنتخب السعودي.