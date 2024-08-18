بسبب اهتمام الأهلي.. إيفان توني يبتعد عن تشكيلة فريقه

لا يزال إيفان توني لاعب برينتفورد الإنجليزي، هو الهدف الأول لنادي الأهلي السعودي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقًا لما نشره الصحفي "بن جاكوبس" فإن هناك محادثات قد جرت بالفعل مع توني، الذي يبحث عن راتب يزيد على 20 مليون يورو للنظر في العرض السعودي.
وصرح توماس فرانك مدرب نادي برينتفورد، لشبكة "سكاي سبورت" عن إيفان توني: "بعض الأشياء تحدث بالنسبة لإيفان توني، لذلك قررت عدم إشراكه في قائمة الفريق ضد كريستال بالاس، هناك اهتمام بضمه ولكن الأمور لم تُحسم حتى الآن".
وذكرت تقارير صحفية سابقة أن الأهلي عرض على اللاعب (28 عامًا)، راتبًا قدره 18 مليون يورو سنويًا، بالإضافة إلى عقد لمدة 3 مواسم، لإقناعه بالانتقال إلى الدوري السعودي.
ويحظى لاعب برينتفورد أيضًا باهتمام العديد من الأندية الأوروبية هذا الصيف، من بينها تشيلسي وأرسنال