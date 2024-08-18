بسبب اهتمام الأهلي.. إيفان توني يبتعد عن تشكيلة فريقه

وصرح توماس فرانك مدرب نادي برينتفورد، لشبكة "سكاي سبورت" عن إيفان توني: "بعض الأشياء تحدث بالنسبة لإيفان توني، لذلك قررت عدم إشراكه في قائمة الفريق ضد كريستال بالاس، هناك اهتمام بضمه ولكن الأمور لم تُحسم حتى الآن".