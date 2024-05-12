عبر بوابة عمان وبالعلامة الكاملة .. طائرة الأخضر لنهائيات آسيا

حقق المنتخب السعودي للناشئين للكرة الطائرة (تحت 18 سنة) فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب سلطنة عمان بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في ختام التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا المقررة إقامتها في مملكة البحرين محققًا العلامة الكاملة ومتصدرًا ترتيب المنتخبات بواقع 9 نقاط.
ولم يجد الأخضر أي صعوبة في تجاوز المنتخب العماني وسيطر على مجريات اللقاء نظرًا لفارق الإمكانات الفنية والمهارية على مستوى الإرسالات والضربات الساحقة التي تميز بها لاعبو الأخضر.
كما تأهل المنتخب اللبناني بعد حصوله على المركز الثاني إثر فوزه على منتخب الأردن.