"بيولي": النصر لديه الإمكانيات للمنافسة على كل البطولات

أكد الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب النصر، أنه ليس لديه معلومة حتى الآن عن إصابة المدافع الإسباني إيميريك لابورت، مشيرًا إلى أنه لم يصل التقييم النهائي حتى الآن.
وجاء حديث المدير الفني الإيطالي في المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة فريقه أمام الخلود، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين، التي انتهت بالتعادل (3-3).
وأضاف: "حينما تتلقى ثلاثة أهداف في المباراة صعب جدًّا أن تفوز. كانت لدينا فرص عديدة اليوم، لكن لم يكن لدينا الحظ للتسجيل. أنا الوحيد الذي يعرف حالة اللاعبين عن قرب، وأختار الأسماء بحسب الحاجة والظروف. اليوم حصلنا على فرص عديدة، لكن لم نستطع التسجـيل فيها، واستقبلنا ثلاثة أهداف، صعَّبت علينا المباراة".
وختم حديثه بالقول: "بالتأكيد، إن ضغـط المباريات يُعتبر فترة صعبة، لكن لدينا كل الإمكانيات للمنافسة على كل البطولات التي نشارك فيها، وبأفضل جاهزية لكل مباراة".