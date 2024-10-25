"بيولي": النصر لديه الإمكانيات للمنافسة على كل البطولات

وأضاف: "حينما تتلقى ثلاثة أهداف في المباراة صعب جدًّا أن تفوز. كانت لدينا فرص عديدة اليوم، لكن لم يكن لدينا الحظ للتسجيل. أنا الوحيد الذي يعرف حالة اللاعبين عن قرب، وأختار الأسماء بحسب الحاجة والظروف. اليوم حصلنا على فرص عديدة، لكن لم نستطع التسجـيل فيها، واستقبلنا ثلاثة أهداف، صعَّبت علينا المباراة".