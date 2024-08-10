تحضيرًا لمنافسات الموسم الجديد.. اختتام معسكر حكام دوري روشن للمحترفين في أبها

اختتم حكام دوري روشن للمحترفين اليوم السبت معسكرهم الداخلي الإعدادي الذي أُقيم في مدينة أبها استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024 ـ 2025 والذي انطلق في الرابع من أغسطس الجاري.
وشهد المعسكر مشاركة 27 حكم ساحة، إضافة إلى 29 حكم مساعد، إضافة إلى 4 حكمات منهم حكمة ساحة من حكام الدوري الممتاز للسيدات، وذلك بهدف اكتساب الخبرة اللازمة والتدريب على تقنية حكم الفيديو المساعد.
وأجرى الحكام خلال المعسكر تمارين لياقية يومية، إضافة إلى مشاركتهم في عدد من المباريات التي أُقيمت بين الأكاديميات بهدف العودة التدريجية للمشاركة في المباريات بعد ختام الموسم الرياضي، كما تم خلال المعسكر المشاركة في عدد من التدريبات المتعلقة بتقنية حكم الفيديو المساعد للحكم، حيث تم التدريب على سائر التقنيات التي سوف تستخدم للموسم المقبل، وهي: "تقنية خط المرمى، تقنية التسلل شبه الآلي".
كما شارك الحكام في المحاضرات اليومية والتي تم من خلالها تقديم أبرز التعديلات الجديدة على قانون كرة القدم، إضافة إلى مناقشة عدد من الحالات التحكيمية للموسم الرياضي الماضي، وذلك بمشاركة عدد من المحاضرين المعتمدين في الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.