تحضيرًا لمنافسات الموسم الجديد.. اختتام معسكر حكام دوري روشن للمحترفين في أبها

وأجرى الحكام خلال المعسكر تمارين لياقية يومية، إضافة إلى مشاركتهم في عدد من المباريات التي أُقيمت بين الأكاديميات بهدف العودة التدريجية للمشاركة في المباريات بعد ختام الموسم الرياضي، كما تم خلال المعسكر المشاركة في عدد من التدريبات المتعلقة بتقنية حكم الفيديو المساعد للحكم، حيث تم التدريب على سائر التقنيات التي سوف تستخدم للموسم المقبل، وهي: "تقنية خط المرمى، تقنية التسلل شبه الآلي".