بـ15 هدفًا.. "رونالدو" يُعزِّز صدارته لجدول ترتيب هدَّافي دوري روشن

عزَّز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، صدارته لهدافي دوري روشن السعودي للمحترفين مع نهاية منافسات الجولة الـ14 من المسابقة.
وابتعد الأسطورة البرتغالي في صدارة قائمة الهدافين بعد أن سجَّل هدفين من أهداف انتصار فريقه على الأخدود (3-0).
ورفع رونالدو رصيده التهديفي في المسابقة إلى 15 هدفًا مبتعدًا بفارق 4 أهداف عن أقرب مطارديه (الصربي ألكساندر ميتروفيتش مهاجم الهلال).
واقتحم مهاجم الهلال البرازيلي مالكوم قائمة الهدافين باحتلاله المرتبة الثالثة عقب تسجيله (هاتريك) في مرمى الحزم مساء أمس السبت؛ ليرفع غلته التهديفية إلى 9 أهداف.