اكتمال وصول المنتخبات المشاركة في بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ

ويشارك في البطولة 22 منتخبًا يمثلون دولًا من مختلف قارات العالم، وهي: السعودية، النمسا، أذربيجان، البحرين، بيلاروس، بوركينا فاسو، بلغاريا، الكاميرون، الصين، كوت ديفوار، التشيك، الإمارات، ألمانيا، إيران، قطر، كازاخستان، قيرغيزستان، منغوليا، روسيا، سلوفاكيا، طاجيكستان، وأوزبكستان.