اكتمال وصول المنتخبات المشاركة في بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ

اكتمل وصول المنتخبات المشاركة في بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ 2025، التي تستضيفها المملكة خلال الفترة من 26 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل، على ملاعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض.
ويشارك في البطولة 22 منتخبًا يمثلون دولًا من مختلف قارات العالم، وهي: السعودية، النمسا، أذربيجان، البحرين، بيلاروس، بوركينا فاسو، بلغاريا، الكاميرون، الصين، كوت ديفوار، التشيك، الإمارات، ألمانيا، إيران، قطر، كازاخستان، قيرغيزستان، منغوليا، روسيا، سلوفاكيا، طاجيكستان، وأوزبكستان.
وتُعد البطولة محطة رياضية دولية تعكس مكانة المملكة المتقدمة في استضافة الفعاليات العالمية، وتعزيز حضورها في رياضات الأمن والسلامة والاستجابة للطوارئ.