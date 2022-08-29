الجلسة الافتتاحية لمنتدى "العالم القادم" تناقش مستقبل الرياضات الإلكترونية بالمملكة

وتحظى جلسة "مستقبل السعودية" في المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى من قبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وبحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، ومحافظ الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، والرئيس التنفيذي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر، والعضو المنتدب لمشروع القدية عبدالله الداود، وبراين وارد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سافي للألعاب الإلكترونية. حيث سيتم مناقشة مستقبل قطاع الألعاب الإلكترونية بالمملكة باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية الواعدة والعمل على تنمية المواهب وتعزيز الفرص الاقتصادية والتكامل بين مختلف القطاعات.