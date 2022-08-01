في التاسع من الشهر المقبل .. ملعب نهائي كأس العالم "لوسيل" يحتضن قمة السوبر السعودي المصري

قالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات البنية التحتية لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 إن ملعب لوسيل، أكبر ملاعب البطولة الثمانية، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجّع، سيحتضن مباراة كأس سوبر لوسيل، بين بطل الدوري السعودي، وبطل الدوري المصري، يعقبها حفل غنائي، في التاسع من الشهر المقبل.
وقال حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: "تمثل هذه المناسبة المحطة الأخيرة في مسيرتنا نحو انطلاق منافسات البطولة في 21 نوفمبر القادم، ويعد هذا الصرح الرياضي الرائع درة ملاعب المونديال، حيث سيشكّل محور اهتمام العالم ومحط أنظاره عند استضافة المباراة النهائية في 18 ديسمبر، الذي يتزامن مع احتفالنا باليوم الوطني للدولة. نفخر بهذا المعلم الرياضي المميز الذي سيلعب دورًا مهمًا خلال البطولة، كما سيترك إرثًا دائمًا لسكان مدينة لوسيل ودولة قطر بوجه عام".
ومن جانب آخر قال المهندس ياسر الجمال، المدير العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: "يعد ملعب لوسيل عملاً هندسيًا رائعًا، تم إنجازه بفضل جهود جميع فرق المشروع وتفانيهم والتزامهم، إلى جانب التعاون الكبير من جانب شركائنا في جميع أنحاء الدولة، وبفضل جهود الجميع نرى الآن هذا الصرح الرياضي المميز الذي يمثل مدعاة فخر للدولة والمنطقة بأكملها، وأود هنا أن أشكر كل من شارك في إنجاز هذا الاستاد الرائع وإعداده لاستضافة الحدث الرياضي الأهم في العالم".
من جهة أخرى قال ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™: "سيمثل ملعب لوسيل منصة رائعة لأهم مباراة في عالم كرة القدم نهاية هذا العام، عندما يستضيف نهائي مونديال قطر 2022 في 18 ديسمبر، وهو اللبنة الأخيرة في استعداداتنا للحدث الكبير، حيث تنتظر المشجعين تجربة رائعة لا تُنسى عند وصولهم إلى قطر لحضور منافسات النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط. وتشكّل إقامة هذه المباراة على أرضية ملعب لوسيل فرصة مثالية لاختبار جاهزيته، والارتقاء بالخطط التشغيلية التي أعددناها للحدث المرتقب".