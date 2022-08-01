في التاسع من الشهر المقبل .. ملعب نهائي كأس العالم "لوسيل" يحتضن قمة السوبر السعودي المصري

وقال حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: "تمثل هذه المناسبة المحطة الأخيرة في مسيرتنا نحو انطلاق منافسات البطولة في 21 نوفمبر القادم، ويعد هذا الصرح الرياضي الرائع درة ملاعب المونديال، حيث سيشكّل محور اهتمام العالم ومحط أنظاره عند استضافة المباراة النهائية في 18 ديسمبر، الذي يتزامن مع احتفالنا باليوم الوطني للدولة. نفخر بهذا المعلم الرياضي المميز الذي سيلعب دورًا مهمًا خلال البطولة، كما سيترك إرثًا دائمًا لسكان مدينة لوسيل ودولة قطر بوجه عام".