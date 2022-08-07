"تركي بن طلال" يتوج الأخضر الشاب باللقب العربي الثالث

توج الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير، المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عامًا، بلقب بطولة كأس العرب للشباب للمرة الثانية تواليًا، بعد فوزه الثمين على نظيره المصري 5-3 بركلات الترجيح، إثر تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية التي جرت، مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.