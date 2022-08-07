"تركي بن طلال" يتوج الأخضر الشاب باللقب العربي الثالث

توج الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير، المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عامًا، بلقب بطولة كأس العرب للشباب للمرة الثانية تواليًا، بعد فوزه الثمين على نظيره المصري 5-3 بركلات الترجيح، إثر تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة النهائية التي جرت، مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
ويعد اللقب هو الثالث للأخضر الشاب بعد عامي 1985 و2021، فيما أخفق «الفراعنة» في الحصول على اللقب العربي، بعد وصولهم إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخهم.
- المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عامًا توج باللقب وحصل على الكأس والميداليات الذهبية.
- المنتخب المصري حصل على المركز الثاني والميداليات الفضية.
- حصل حارس منتخب مصر أحمد نادر السيد على جائزة أفضل حارس.
- حصل لاعب المنتخب السعودي عبدالله رديف على جائزة هداف البطولة برصيد 6 أهداف.
- حصل قائد المنتخب السعودي مصعب الجوير على جائزة أفضل لاعب في البطولة.