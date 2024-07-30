بعد مشاركة مميزة وواعدة.. السراج يختتم مشاركته في منافسات السباحة بباريس

اختتم السباح السعودي الصاعد زيد السراج، مشاركته الأولى في الألعاب الأولمبية؛ حيث جاء ذلك بعد نهاية مجموع تصفيات سباق 100م بتأهل أفضل 16 زمنًا من أصل 79 مشاركًا.
وكان السراج قد تمكن من الفوز بالمركز الأول في تصفيات منافسات 100 متر، وتأهل إلى الأدوار المقبلة في منافسات السباحة في الألعاب الأولمبية.
ونجح "السراج" صاحب الـ16 عامًا في تصدر التصفيات بزمن 51:21ث مقدمًا أول ظهور أولمبي استثنائي، بتحطيم رقمه الشخصي وتصدر التصفية الثالثة.
بدورها علقت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية على مشاركة السراج بقولها: رقـم جـديـد.. ظهور أولمبي أول وبعمـر 16 عـامًا.. المستقبل أمامك بإذن الله والقادم أفضل.
و"السراج" هو أصغر رياضي في البعثة السعودية، وكان قد واصل استعداداته لمنافسات 100م حرة التي انطلقت قبل قليل ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.