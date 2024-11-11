بمشاركة ممثل السعودية الهلال.. "ميامي" تحتضن مراسم قرعة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل

يُذكر أن الهلال السعودي ضمن المشاركة في البطولة بنظامها الجديد بوصفة بطل آسيا 2021، وتأهل حتى الآن 31 فريقًا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، التي تلعب للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقًا، ليتبقى فريق وحيد هو بطل كوبا ليبرتادوريس، والذي سيجري حسمه 30 نوفمبر الجاري، قبل القرعة، بمواجهة تجمع أتليتيكو مينيرو وبوتافوجو البرازيليين، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.