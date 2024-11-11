بمشاركة ممثل السعودية الهلال.. "ميامي" تحتضن مراسم قرعة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل

تستضيف مدينة ميامي الأمريكية، الخميس 5 ديسمبر المقبل، مراسم قرعة مرحلة المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية FIFA، طبقًا لما أعلن حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA في منصة «إكس»، أمس الاثنين.
وتبدأ إجراءات سحب القرعة في تمام الـ 01:00 ظهرًا بالتوقيت المحلي «07:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا» وسيتم نقلها مباشرة عبر موقع FIFA.com ومنصة FIFA+ وقنوات أخرى داعمة.
يُذكر أن الهلال السعودي ضمن المشاركة في البطولة بنظامها الجديد بوصفة بطل آسيا 2021، وتأهل حتى الآن 31 فريقًا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، التي تلعب للمرة الأولى بمشاركة 32 فريقًا، ليتبقى فريق وحيد هو بطل كوبا ليبرتادوريس، والذي سيجري حسمه 30 نوفمبر الجاري، قبل القرعة، بمواجهة تجمع أتليتيكو مينيرو وبوتافوجو البرازيليين، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.